Landesliga 2: Das müssen Sie zum Wochenende wissen

Sauerland. Für die heimischen Vertreter aus Brilon, Arpe/Wormbach und Erlinghausen geht es daheim um Punkte. Vor allem Erlinghausen will eine Serie beenden.

Die heimischen Landesligisten aus Ape/Wormbach, Brilon und Erlinghausen visieren Heimsiege an. Die Aussichten dafür sind nicht schlecht, da der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon zu Hause noch ungeschlagen sind. RW Erlinghausen will nach dem ersten Auswärtssieg vergangene Woche jetzt auch an der Schulstraße erstmals dreifach punkten.

FC Arpe/Wormbach – BSV Menden (So., 14.30 Uhr, in Arpe). Die Gäste kommen mit breiter Brust nach Arpe, immerhin haben sie aus den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt und Platz drei gefestigt. Die Kicker von Trainer Jens Richter setzen auf ihre Heimstärke, immerhin haben sie aus vier Spielen auch zehn Punkte geholt. Die Mannschaft muss sich aber gegenüber den Auftritten gegen den SV Attendorn und beim SV Berchum/Garenfeld steigern.

SV Brilon – SV Attendorn (So., 15.15 Uhr, Jakobuslinde). Erstmals in dieser Saison hat SVB-Trainer Mario Emde den kompletten Kader beisammen. Allerdings sind Patrick Rummel und Mark Herkrath angeschlagen. Der SV Brilon ist zu Hause noch ungeschlagen. Im Falle eines Sieges könnte der SVB den SV Attendorn in der Tabelle überrunden. „Das Spiel in Langenholthausen ist aufgearbeitet und abgehakt. Natürlich ist es sehr bitter, den Sieg in letzter Sekunde noch verspielt zu haben. Die Blickrichtung geht aber nach vorne. Wir wollen an die gute Leistung anknüpfen und die nächsten Punkte sammeln“, betont SVB-Trainer Mario Emde.

RW Erlinghausen – SpVg Olpe (So., 14.30 Uhr, Hans-Watzke-Stadion). Der Tabellenzweite aus Olpe hat bisher erst eine Niederlage kassiert und zuletzt fünf Mal nicht verloren. Die Rot-Weißen warten nach drei Unentschieden und einer Niederlage immer noch auf den ersten Heimsieg. „Olpe ist in Topform. Aber auch wir befinden uns im Aufwind. Unser Augenmerk gilt der Defensive. Wir wollen lange die Null halten und vorne eiskalt zuschlagen“, berichtet RWE-Trainer Vaidas Petrauskas, der bis auf Kevin Kraemer das beste Team aufbieten kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg