Kreispokal HSK: „Wir kommen für eine Überraschung in Frage“

Sauerland. An diesem Freitag stehen mit den Spielen der ersten (und teilweise zweiten) Runde des Krombacher Kreispokals im HSK die ersten Pflichtspiele an.

An diesem Freitag stehen im Fußballkreis Hochsauerlandkreis die ersten Pflichtspiele an. Gleich drei A-Kreisligisten treffen in der ersten Runde des Krombacher Kreispokals auf attraktive Gegner und schlagen teilweise forsche Töne an. Auch Titelverteidiger RW Erlinghausen spielt.

BV Alme fordert Schmallenberg

Der BV Alme erwartet um 19.30 Uhr in der Alme-Arena den Landesligisten SV Schmallenberg/Fredeburg, der als haushoher Favorit in dieses Spiel geht. „Wir freuen uns auf das Highlight-Spiel im Rahmen der Sportwoche zu unserem Jubiläum. Wir wollen den Favoriten ärgern und dafür werden wir unser Bestes geben“, sagte Almes Trainer Matthias Meyer, der bis auf Benni Schütte alle Spieler dabei hat.

Auch der TuS Medebach hat es mit einem Landesligisten zu tun. Der FC Arpe/Wormbach stellt sich um 19 Uhr im Hansestadion vor. Bis auf Marius Habel und Kevin Kloske hat der Gast alle Mann an Bord. „Wir wissen, dass sich der Gegner sehr gut verstärkt hat. Daher erwartet uns ein schweres Pokalspiel. Unser Ziel ist es aber, in die nächste Runde einzuziehen“, sagt FC-Trainer Enrico Ledda. TuS-Trainer Vitalis Paul erklärt: „Das Spiel kommt für uns unpassend, da einige Spieler verletzt oder im Urlaub sind.“

Marsberg vor Doppel-Belastung

Als dritter A-Kreisligist spielt der FC Fleckenberg/Grafschaft um 19 Uhr auf dem Sportplatz in Fleckenberg gegen den Bezirksligisten VfB Marsberg. Neben Stürmer Qendrim Sadrija fallen beim VfB Alex Bender, Tobias Runte, Niklas Scholand und Fred Weber. „Trotz der Ausfälle haben wir noch eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Feld. Abzuwarten bleibt, wie die Spieler die 120 Minuten beim Turnier in Bad Wünnenberg am Mittwochabend verdaut haben. Da haben wir das Finale am Samstag erreicht“, erklärt VfB-Trainer Sascha Wachsmann.

„Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen einen klassenhöheren Gegner. Wenn wir unser Potenzial abrufen, kommen wir für eine Überraschung in Frage“, sagt FC-Trainer Lars Urban, der wie mancher seiner Spieler urlaubsbedingt fehlt. Der Chefcoach wird durch Max Niederstein vertreten. Der dritte Landesligist SV Brilon ist klarer Favorit beim B-Kreisligisten SC Lennetal.

Erlinghausen zieht Spiel vor

Der vierte Landesligist, RW Erlinghausen, zog das Spiel der zweiten Runde beim A-Kreisligisten TuS Velmede-Bestwig auf diesen Freitag um 19.15 Uhr auf den Valme-Sportplatz in Bestwig vor. Die Rot-Weißen spielen am Sonntag, 6. August, in der ersten Runde auf Westfalenebene im Hans-Watzke-Stadion gegen den Westfalenliga Aufsteiger SV Westfalia Soest. In Runde zwei winkt ein HSK-Duell.

Die Spiele am Freitag

Krombacher Kreispokal HSK

1. Runde

Freitag, 19 Uhr

FC Fleckenberg/Grafschaft - VfB Marsberg

SG Hoppecke/Mess./B. - SV Dorlar/Sell.

SG Thülen/R./N. - SG Nuhnetal/Dreislar/H.

FC Lennetal - SV Brilon

FC Hilletal - FC Remblinghausen

SG Altenbüren/Sch. - SG Bödefeld/Henne/R.

SV Obermarsberg - SG Siedlinghausen/S.

TuS Medebach - FC Arpe/Wormbach

TuS Gevelinghausen - TV Fredeburg

Gartenstadt Meschede - SG Ostwig/Nuttlar/V.

TuS Petersborn-G. - SG Madfeld/Bleiwäsche

SG Obersorpe/Lennetal II - TSV Bigge-Olsberg

SC Kückelheim/Salwey - TuS Antfeld

Freitag, 19.30 Uhr

BV Alme - SV Schmallenberg/Fredeburg

2. Runde

Freitag, 19 Uhr

RW Medelon - SV Oberschledorn/Grafschaft

Freitag, 19.15 Uhr

TuS Velmede-Bestwig – RW Erlinghausen

