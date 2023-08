Kreispokal Arnsberg und HSK: Favoriten setzen sich durch

Fußball-Bezirksligist TuRa Freienohl um Stürmer Oliver Friday (rechts) steht in der nächsten Runde des Kreispokals Arnsberg.

Sauerland. In der ersten Runde des Fußball-Kreispokals Arnsberg sowie in der zweiten Runde des Wettbewerbs im Kreis HSK kamen jeweils die Favoriten weiter.

In der ersten Runde des Fußball-Kreispokals Arnsberg sowie in der zweiten Runde des Wettbewerbs im Kreis HSK kamen am Donnerstagabend, 3. August, jeweils die Favoriten weiter.

Fußball-Kreispokal Arnsberg, 1. Runde: SV Arnsberg 09 - TuRa Freienohl 1:6 (1:2). Pierre Becker (16.) und Zugang Oliver Friday (34.) hatten den Favoriten aus der Bezirksliga 4 bereits mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Fynn Belhareth die Partie für den A-Liga-Absteiger wieder offener gestaltete (1:2, 41.). In der Folge blieben aber die Freienohler, die, wie berichtet, auf Cheftrainer Freddy Quebbemann verzichten mussten, tonangebend. Das diesmal von Co-Trainer Jannik Erlmann gecoachte Team erzielte in Person von Marius Feicke das 3:1 (58.). Danach zog TuRa durch einen Hattrick Luis Ehms (70., 82., 90.) unaufhaltsam davon.

DJK GW Arnsberg - SG Herdringen/Müschede 0:2 (0:1). Auch in diesem Erstrundenspiel setzte sich mit der Spielgemeinschaft der Favorit durch. Der A-Kreisligist war durch Christopher Dos Santos Goncalves in Führung gegangen (33.). Kurz vor dem Abpfiff markierte Ben Fricke gegen den B-Ligisten den 2:0-Endstand (89.). Die Hausherren sahen noch eine Rote Karte (90.).

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg mit vielen Ehrungen. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg mit vielen Ehrungen. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Viele Ehrungen standen beim Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg auf der Tagesordnung. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg mit vielen Ehrungen. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Beim Kreistag des Fußballkreises Arnsberg loste Louisa Rohe die ersten Runden des Krombacher Kreispokals und der weiteren Pokalwettbewerbe aus. Foto: Fabian Ampezzan

Fußballkreis Arnsberg- Viele Ehrungen beim Staffeltag Staffeltag des Fußballkreises Arnsberg mit vielen Ehrungen. Foto: Fabian Ampezzan

SG Allendorf/Amecke - SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld 1:2 (0:1). Die Gastgeber, die zuletzt den Aufstieg in die Kreisliga A Arnsberg geschafft hatten, machten es ihrem künftigen Ligakontrahenten schwer. Nach Andreas Geißlers Führungstreffer für das Team von Ingo Renk (9.) erhöhte jedoch direkt nach der Pause Sebastian Raabe auf 2:0 (46.). Leon Henkies Tor zum 1:2-Anschluss (82.) reichte für die SG Allendorf/Amecke letztlich nicht mehr zum Ausgleich.

Fußball-Kreispokal HSK, 2. Runde: SG Siedlinghausen/Silbach - SG Bödefeld/Henne-Rartal 0:4 (0:2). Die Spielgemeinschaft aus Winterberg hatte vor wenigen Wochen mit dem Aufstieg in die Kreisliga A HSK einen großen Erfolg gelandet – in der 2. Runde des Krombacher-Kreispokals HSK folgte nun jedoch das Aus gegen den favorisierten Bezirksligisten. „Unsere Anfangsphase war nicht so gut. Nach einem schönen Volley-Tor waren wir dann aber drin im Spiel. Wir wurden immer dominanter und drückender und haben hochverdient gewonnen“, analysierte Max Szafranski, Spielertrainer der SG Bödefeld/Henne-Rartal, die Partie.

Routinier Thorsten Trox hatte das 1:0 für den Gast erzielt (18.), Marc Sander baute die Führung etwa eine Viertelstunde später aus (32.). Nach dem 3:0 durch Niklas Sommer war das Spiel endgültig entschieden, zumal sich der A-Liga-Aufsteiger durch eine Gelb-Rote Karte selbst schwächte (69.). Leon Hermes sorgte mit einem verwandelten Strafstoß für den 4:0-Endstand (71.).

Weiter geht es sowohl im Kreispokal im Kreis Arnsberg als auch im Wettbewerb im HSK am Freitagabend, 4. August, wenn zahlreiche weitere Partien in der 1. beziehungsweise 2. Runde anstehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg