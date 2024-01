Kreispokal Arnsberg: Knallerspiel! TuS Sundern gegen Neheim

Arnsberg/Sundern Im Halbfinale des Fußball-Kreispokals Arnsberg erwartet unter anderem Landesligist TuS Sundern Westfalenligist SC Neheim.

Das ergab die Auslosung, die am Sonntagabend, 14. Januar, unmittelbar vor den Halbfinal-Partien bei der Sunderner Hallenfußball-Stadtmeisterschaft durchgeführt wurde.

TuS Sundern gegen SC Neheim – es ist das Knallerspiel in der Runde der letzten vier Teams im Arnsberger Kreispokal. „Top!“, kommentierte TuS-Trainer Fabio Granata am Rande des Turniers in der Sporthalle des Schulzentrums die Auslosung. Im zweiten Halbfinale trifft A-Kreisligist FC Neheim-Erlenbruch auf Bezirksligist SuS Langscheid/Enkhausen.

