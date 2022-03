Kreispokal Arnsberg: Favoritenschreck fordert Ausnahmekönner

Arnsberg/Meschede. Die Halbfinalduelle im Fußball-Kreispokal Arnsberg stehen fest. Mit dabei sind auch zwei A-Kreisligisten – bisher der Schrecken der Favoriten.

Die beiden Duelle im Halbfinale des Arnsberger Fußball-Kreispokals stehen fest. Pokalspielleiter Michael Ternes loste die Partien am Rande des Westfalenligaspiels SC Neheim gegen den SV Sodingen (Endstand 4:2 für den SC) aus. Die beiden übrig gebliebenen A-Kreisligisten im Wettbewerb genießen jeweils Heimrecht.

Arnsberg: Das sind die Paarungen im Kreispokal

Los geht’s am Donnerstag, 14. April, mit dem Spiel des FC Neheim-Erlenbruch (Tabellenführer der Kreisliga A Arnsberg) gegen TuRa Freienohl (Tabellenvierter der „Bundesliga des Sauerlandes“). Mit großem Selbstvertrauen kann dann um 19.30 Uhr der FC in das Halbfinale gehen, denn schließlich läuft es nicht nur in der Liga: Im Viertelfinale des Wettbewerbs wurde Anfang November des vergangenen Jahres auf dem Ruhr-Möhne-Sportplatz sensationell Landesligist TuS Langenholthausen mit 3:2 aus dem Wettbewerb gekegelt. Im Nachklang der Partie entschied sich Langenholthausens Trainer Uli Mayer zum Rücktritt.

Gewarnt ist daher Gegner TuRa Freienohl, wobei sich das Team von Coach Freddy Quebbemann nach starken Leistungen in der Bezirksliga 4 nicht verstecken muss. „Ein Halbfinale im Kreispokal ist immer eine super Sache für alle Beteiligten“, sagt Quebbemann und ergänzt: „Dass wir mit dem SC dem dicksten Brocken aus dem Weg gegangen sind, ist schieres Losglück – wobei wir mit dem FC Neheim-Erlenbruch auch nicht auf eine Thekentruppe treffen und die Nummer kein Selbstläufer wird. Ich freue mich auf ein intensives Spiel auf Asche und erwarte trotzdem ein technisch gutes Fußballspiel auf Augenhöhe.“

Im zweiten Halbfinale empfängt der SV Bachum/Bergheim (Zweiter der Kreisliga A Arnsberg) den SC Neheim (Sechster der Westfalenliga 2). Hierbei trifft am Mittwoch, 27. April, 19.30 Uhr, der Favoritenschreck auf den absoluten Top-Favoriten im Wettbewerb. Zum dritten Mal in Serie könnte sich der SC den Titel sichern. Dies verhindern will die Mannschaft von Trainer Tobi Walter, der es im Viertelfinale gelungen war, mit einem wahnsinnig guten Spiel den Landesligisten SV Hüsten 09 mit 4:0 zu bezwingen.