Kreispokal Arnsberg: C-Kreisligist zieht das große Los

Arnsberg. Die erste Runde im Kreispokalwettbewerb des Fußballkreises Arnsberg ist ausgelost. Ein C-Kreisligist empfängt den großen Favoriten.

Es sollte die erste digital durchgeführte Auslosung per Livestream werden, doch aufgrund großer technischer Probleme klappte dies nicht komplett einwandfrei. „Das war sehr kurios, und es kann sich keiner erklären, da der Stream bei uns im Geschäftszimmer einwandfrei lief“, sagte Pokalspielleiter Michael Ternes, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses des Fußballkreises Arnsberg, auf Nachfrage.

Letztlich wurde die erste Runde des Kreispokals im Fußballkreis Arnsberg trotzdem ausgelost – und brachte einige interessante Partien hervor. C-Kreisligist RW Mellen zog das große Los und trifft am Mittwoch, 1. September, auf Westfalenligist und Topfavorit SC Neheim. Titelverteidiger TuS Langenholthausen (Landesliga 2) spielt in der ersten Runde tags darauf am Donnerstag, 2. September, bei B-Ligist FC Tricolore.

Die erste Runde im Überblick:

Mittwoch, 1. September:

FC BW Gierskämpen – DJK GW Arnsberg

TuS Hachen – TuRa Freienohl

SG Holzen/Eisborn – SuS Westenfeld

SV Bachum/Bergheim- SG Herdringen/Müschede

SV Endorf – Türkiyemspor Neheim-Hüsten

TuS Niedereimer – 2 Korriku Sundern

TuS Bruchhausen – FC Neheim-Erlenbruch

SV RW Mellen – SC Neheim

SV Arnsberg 09 – TuS Rumbeck

SG Beckum/Hövel – TuS Sundern

SSV Stockum – SuS Langscheid/Enkhausen

SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld - SG Balve/Garbeck

TuS Oeventrop – TuS Voßwinkel

SSV Küntrop – SV Affeln

SG Allendorf/Amecke – SV Hüsten 09

Donnerstag, 2. September:

FC Tricolore - TuS Langenholthausen

