Sensation im April 2019: Im Halbfinale des Fußball-Kreispokals besiegt A-Kreisligist SV Bachum/Bergheim Landesligist SV Hüsten 09 um Sebastian Rogalski (am Ball) mit 2:0. Nun treffen beide Teams erneut aufeinander.

Fußball Kreispokal Arnsberg: Bachum will Hüsten 09 erneut schocken

Sauerland. Drei von vier Viertelfinalspielen im Kreispokal des Fußballkreises Arnsberg stehen an. Eine Partie steht dabei ganz besonders im Fokus.

Jetzt wird es ernst: Mit drei der vier Partien des Viertelfinals startet der Kreispokal im Fußballkreis Arnsberg am Mittwochabend, 3. November, jeweils 19.30 Uhr, in seine heiße Phase. Nur die Knallerpartie des Bezirksligisten TuS Sundern gegen Westfalenligist SC Neheim wurde auf Wunsch der Sunderner auf Mittwoch, 10. November, 19.30 Uhr, verlegt.

Gleichwohl bietet der erste Teil des Viertelfinales spannende Duelle. So will A-Kreisligist SV Bachum/Bergheim gegen Landesligist SV Hüsten 09 erneut für eine Überraschung sorgen. Zur Erinnerung: In der Saison 2018/2019 schlugen die Bachumer die Hüstener im Kreispokal-Halbfinale daheim mit 2:0.

In den weiteren Spielen in der Runde der letzten Acht empfängt A-Ligist FC Neheim-Erlenbruch Landesligist TuS Langenholthausen, und der formstarke Bezirksligist TuRa Freienohl tritt bei A-Ligist SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld an.

