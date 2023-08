Kreispokal Arnsberg: Außenseiter jubeln über Weiterkommen

Sauerland. Im Fußball-Kreispokal Arnsberg hat auch der eine oder andere Außenseiter das Achtelfinale des Wettbewerbs erreicht.

Die zweite Runde im Krombacher-Kreispokal des Fußballkreises Arnsberg ist komplett: Am Sonntag fanden die restlichen Erstrunden-Partien statt. Die Favoriten gaben sich (fast) keine Blöße.

FC BW Gierskämpen - SV Hüsten 09 0:3 (0:1). Das Positive stellte Jan Hüttemann, neuer Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Hüsten 09, nach dem ersten Pflichtspiel seines neuen Teams in der neuen Saison voran. „Unterm Strich bin ich zufrieden, weil wir eine Runde weitergekommen sind und weil wir kein Gegentor bekommen haben“, analysierte der Coach den 3:0 (1:0)-Erfolg beim B-Ligisten FC BW Gierskämpen. Zur Wahrheit gehörte indes auch – und das fügte Jan Hüttemann rasch hinzu –, dass der große Favorit beim B-Liga-Aufsteiger keine glanzvolle Partie hingelegt hatte. Nicht alles im ersten Pflichtspiel in dieser Saison für die Grün-Weißen wirkte bereits überzeugend. „Ich bin nicht zufrieden mit der Konsequenz, die wir gegen und auch mit dem Ball an den Tag gelegt haben. Da müssen wir uns steigern, auch im Hinblick auf den Ligastart am kommenden Freitag beim SV Oberschledorn/Grafschaft“, sagte Jan Hüttemann.

In Gierskämpen hatte Tim Hartmann in der 29. Minute das 1:0 für die Hüstener markiert. Nach der Pause wechselte Hüttemann fünf Mal aus, ehe die Joker Vincenzo Perri (76.) und Maik Shilbayeh (78.) mit ihren Treffern die Begegnung zu Gunsten des Favoriten entschieden.

FC Neheim-Erlenbruch - SG Balve/Garbeck 4:0 (1:0). Mit dem Halbzeitpfiff ging Bezirksliga-Absteiger FC Neheim-Erlenbruch durch Mohammed Haj Hasan in Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Amed Ali mit seinem Doppelpack (59., 65.) für die Vorentscheidung im Duell der A-Ligisten. Safak Üstenci traf in der 87. Minute zum 4:0-Endstand.

SG Stockum/Endorf - SSV Küntrop 5:3 (2:0). Die neue Spielgemeinschaft verspielte zwar zweimal eine Führung, setzte sich am Ende aber dennoch durch. Der Spielfilm: 1:0 Jonas Weiland (22.), 2:0 Kevin Rickert (25.), 2:1 Justin Werth (57.), 2:2 Gian-Marco De Luca (63.), 3:2 Kevin Rickert (68.), 3:3 Tim-Jannik Dlugolentzki (69.), 4:3 Rickert (73.), 5:3 Tarek Ramm (90.+6).

TuS Niedereimer - FC Tricolore 7:5 (1:1, 3:3) nach Elfmeterschießen. Eine wilde Partie entschied der C-Ligist trotz fast einstündiger Unterzahl (Rote Karte in der 33. Minute) überraschend für sich. Die TuS-Tore erzielten in der regulären Spielzeit Jajaj Memisi (8.), Dario Weiser (49.) und Mihaita Pavel (70.). B-Ligist FCT kam durch Antonio Ascione (35., 57.) und Anmar Al Janabi (61.) zu seinen Toren.

TuS Oeventrop - SuS Langscheid/Enkhausen 1:3 (1:1). Beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Carsten Krämer legte der TuS Oeventrop von Beginn an einen sehr engagierten Auftritt hin. Der A-Ligist präsentierte sich bissig in den Zweikämpfen und stellte den Bezirksligisten von der Sorpe vor Problemen. In Führung ging jedoch der SuS Langscheid/Enkhausen. Lucas Wellbrink traf nach 20 Minuten. Die Oeventroper zeigten sich aber nicht geschockt und glichen nach einem Langscheider Ballverlust durch Steffen Kuhnert aus (28.).

In der zweiten Halbzeit hatte der SuS Langscheid/Enkhausen die Partie weitstgehend im Griff, in der Schlussphase allerdings auch Glück: Für den bereits geschlagenen SuS-Keeper Andree Seidel klärte Fabian Mrozinski einen Schuss von Steffen Kuhnert. Kurze Zeit später schlug die Nieder-Elf dann selbst zu. Nach einem Freistoß köpfte Mrozinski das 2:1 (84), ehe Pasquale Curcio endgültig alles klarmachte (90.). „Oeventrop hat uns vor allem in Halbzeit eins richtig Probleme bereitet. Wir haben uns aber auch durch Fehler im Aufbauspiel immer wieder selbst in Schwierigkeiten gebracht. Insgesamt haben wir gut nach vorne gespielt“, sagte der Langscheider Coach Sven Nieder. Sein Pendant Carsten Krämer ergänzte: „Alle Jungs haben es richtig super gemacht. Leider haben wir uns dafür nicht belohnt. Wenn wir aber so weitermachen, dann sind wir auf einem guten Weg.“

TuS Bruchhausen - SuS Westenfeld 3:1 (2:0). Durch Tore von Patrick Vogt (8.) und Marcel Linke (41., 88.) warf der TuS Bruchhausen A-Ligist SuS Westenfeld aus dem Kreispokal. Das SuS-Tor erzielte Marcel Osebold (52.).

TuS Hachen - Türkiyemspor Neheim-Hüsten 6:7 (1:2, 2:2) nach Elfmeterschießen. Obwohl der Gast zweimal eine Führung verspielte und aufgrund einer Roten Karte ab der 59. Minute geschwächt war, hatte der A-Liga-Absteiger das bessere Ende. Torfolge während der regulären Spielzeit: 0:1 Tyron Osagieagbon John (1.), 1:1 Maximilian Bierhoff (5.), 1:2 Enes Özkorucu (37.), 2:2 Michel Görlitz (90.).

TuS Rumbeck - SV Affeln 1:2 (0:0). Der TuS Rumbeck ging durch Joshua Pawelczyk in Führung (62.) und schnupperte an der Überraschung. Doch Bezirksliga-Aufsteiger SV Affeln bog den Rückstand durch Tore von Tino Tammaro (69.) und Niklas Schmoll-Klute (83.) noch um.

SV Bachum/Bergheim - TuS Voßwinkel 2:0 (0:0). Durch zwei Tore von Justin Barisch setzte sich der SV Bachum/Bergheim im Derby durch. Der TuS Voßwinkel könnte sich am kommenden Sonntag beim Aufeinandertreffen zum A-Liga-Start bereits revanchieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg