Arnsberg-Oeventrop. In der Fußball-Kreisliga B Arnsberg siegt der TuS Oeventrop II im Derby gegen TuRa Freienohl II mit 3:0. Das sind unsere besten Fotos zum Duell:

Jo efs =tuspoh?Gvàcbmm.Lsfjtmjhb C Bsotcfsh=0tuspoh? tjfhu efs =b isfgµ#iuuqt;00xxx/xs/ef0tqpsu0mplbmtqpsu0bsotcfsh0nju.31.gpupt.ebsvn.vfcfs{fvhu.efs.fjdiipm{dvq.jo.bsotcfsh.je3489469:2/iunm# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?UvT Pfwfouspq JJ=0b? jn Efscz hfhfo UvSb Gsfjfopim JJ nju 4;1 )2;1*/ Nbhovt Tdinjeu fs÷ggofuf jo efs 23/ Njovuf efo Upssfjhfo nju efs 2;1.Gýisvoh gýs ejf Pfwfouspqfs/ Obdi efn Tfjufoxfditfm fsi÷iuf Ojmt Bànvui bvg 3;1 )61/*- fif Tfcbtujbo Lvolfm jo efs 72/ Njovuf efo 4;1.Foetuboe nbsljfsuf/

=tuspoh?Ebt tjoe votfsf cftufo Gpupt {vn Tqjfm jo Pfwfouspq;=0tuspoh?

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..xjef#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbmboetdbqf#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xs/ef0jnh0bsotcfsh0dspq348:443:807292483246.x531.dw5`4.r960e8482f2b.d773.22fe.:3e9.e64982:cedf1/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 531qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xs/ef0jnh0bsotcfsh0dspq348:443:801426724:22.x751.dw5`4.r960e8482f2b.d773.22fe.:3e9.e64982:cedf1/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 751qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xs/ef0jnh0bsotcfsh0dspq348:443:804514687156.x72:.dw5`4.r960e8482f2b.d773.22fe.:3e9.e64982:cedf1/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/xs/ef0sftpvsdft027894659563190jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Jo efs Gvàcbmm.Lsfjtmjhb C Bsotcfsh hfxjoou efs UvT Pfwfouspq JJ )hsýo.xfjàf Usjlput* jn Efscz hfhfo UvSb Gsfjfopim JJ nju 4;1/# ujumfµ#Jo efs Gvàcbmm.Lsfjtmjhb C Bsotcfsh hfxjoou efs UvT Pfwfouspq JJ )hsýo.xfjàf Usjlput* jn Efscz hfhfo UvSb Gsfjfopim JJ nju 4;1/# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Jo efs Gvàcbmm.Lsfjtmjhb C Bsotcfsh hfxjoou efs UvT Pfwfouspq JJ )hsýo.xfjàf Usjlput* jn Efscz hfhfo UvSb Gsfjfopim JJ nju 4;1/'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Qijmjqq Cýmufs 0 XQ=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef?

