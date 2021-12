Kreisliga A Arnsberg: Wintereinbruch sorgt für Spielausfall

Balve-Langenholthausen. Nichts ging mehr am Düsterloh in Balve-Langenholthausen: Die nächste Partie der Fußball-Kreisliga A Arnsberg musste ausfallen.

Der Wintereinbruch sorgt für immer mehr Spielabsagen im Fußball-Sauerland und in den benachbarten Regionen. So wurde am Donnerstagabend, 2. Dezember, die Partie TuS Langenholthausen II - SSV Küntrop in der Fußball-Kreisliga A Arnsberg aufgrund des Winterwetters abgesagt.

Der einsetzende Schneefall sorgte dafür, dass Schiedsrichter Nikolai Mester (TuS Rumbeck) – der Unparteiische darf seit Mai dieses Jahres bis hoch in die Westfalenliga pfeifen – die Begegnung vor Ort absetzte, ohne dass ein Ball gespielt worden war. Tatsächlich hatte sich auf dem Spielfeld der Düsterloh-Arena in Balve-Langenholthausen am Abend rasch eine Schneedecke gebildet, die das Spielen unmöglich machte.

So bleibt abzuwarten, ob der nächste reguläre Spieltag der Kreisliga A Arnsberg komplett durchgeführt werden kann. Bereits am Freitagabend, 3. Dezember, 19 Uhr, empfängt die SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld den SuS Westenfeld, ehe am Sonntag, 5. Dezember, sechs weitere Partien ausgetragen werden sollen – wenn das Wetter mitspielt...

