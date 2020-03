Kreis Arnsberg: Sportgericht verhängt erneut lange Sperre

Das Sportgericht hat einen Spieler des C-Kreisligisten TuS Hachen II im schriftlichen Verfahren für ein Jahr gesperrt. Bereits vor einer Woche war ein Spieler der SG Balve/Garbeck III nach einem Kopfstoß im D-Liga-Punktspiel beim TuS Bruchhausen III für zwei Jahre gesperrt worden.

In der Arnsberger Fußball-C-Liga war die Partie zwischen dem TuS Hachen II und TuS Oeventrop II am 8. März in der 85. Minute beim Spielstand von 2:1 für die Gastgeber abgebrochen worden, nachdem ein Hachener Akteur seinen Gegenspieler ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend kam es zu einer Rudelbildung, an der auch Zuschauer beteiligt gewesen sein sollen, und Schiedsrichter Heinz-Peter Barnowski (SuS Langscheid/Enkhausen) brach die Partie ab.

Der Spieler des TuS Hachen II wurde jetzt vom Kreissportgericht für ein Jahr bis einschließlich 9. März 2021 gesperrt. Die Vollstreckung der Sperre wird ab dem 10. September für den verbleibenden Zeitraum zur Bewährung ausgesetzt. Der Spieler des TuS Oeventrop II erhielt eine Sperre von acht Wochen bis zum 4. Mai.

Das Arnsberger Kreissportgericht wertete außerdem das Spiel für beide Mannschaften als verloren. Zudem müssen der TuS Hachen II und TuS Oeventrop II jeweils eine Ordnungsstrafe in Höhe von 150 Euro zahlen. Hachen wurde ferner noch mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 30 Euro wegen fehlendem Ordnungsdienst bestraft.