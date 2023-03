Kommentar: Hüstener Fair Play – geile Liga, geile Aktion!

Meschede-Freienohl. Der SV Hüsten 09 zeigt mit einer gelungenen Fair-Play-Geste, wie besonders die Fußball-Bezirksliga 4 sein kann. Ein Kommentar:

Natürlich – war doch irgendwie logisch – geschah genau diese Szene in einem Spiel der Fußball-Bezirksliga 4. Bitte nicht falsch verstehen: Auch in anderen Ligen ist Fair Play wichtig, doch die „Bundesliga des Sauerlandes“ ist eben besonders, und das wurde nun in Freienohl erneut deutlich erkennbar.

Nach einem Missverständnis hatte der Gast des SV Hüsten 09 im Ligaspiel bei TuRa Freienohl das 2:1 markiert, obwohl die Hausherren darauf gewartet hatten, den Ball zurückgespielt zu bekommen. Daraufhin ließen die Grün-Weißen Freienohls Patrick Nölke vom Anstoßpunkt aus durchmarschieren und das 2:2 erzielen. Es war eine gelungene Fair-Play-Aktion des Spitzenteams, das die Szene nach dem Abpfiff gar nicht hochhängen wollte.

Aber: Mag eine solche Aktion im Sinne des Fair-Play-Gedankens „selbstverständlich“ erscheinen, so leidet ein derart faires Verhalten angesichts des Drucks und Gewinnenmüssens leider allzu oft – auch in der Bezirksliga. Insofern gebührt den Hüstenern, die am Ende sogar mit 2:3 verloren, ein dickes Lob.

