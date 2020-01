Jugendkicker sind in Arnsberg auf den Spuren von Kai Havertz

Der Leverkusener Kai Havertz wurde 2011 für die U12 von Bayer 04 Leverkusen Spieler des Turniers beim Glockenturm-Cup des SV Arnsberg 09. Jetzt, neun Jahre später, gilt der mittlerweile 20-Jährige als größtes Versprechen des deutschen Fußballs – und ist Nationalspieler. Ein Fall, der zeigt: Beim renommierten D-Juniorenfußball-Turnier in der Rundturnhalle werden mitunter steile Karrieren entwickelt.

Wenn die Halle „glüht“

Naturgemäß stehen deshalb auch zur nun mehr 12. Auflage des Hallenfußball-Turniers, das von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Januar, ausgetragen wird, insbesondere die jungen Talente der Bundesligavereine im Fokus. Die Mannschaften von sechs Erstliga- und drei Zweitligavereinen sowie die U12 von Regionalligist Alemannia Aachen spielen in der Rundturnhalle um den Titel. Titelverteidiger ist der 1. FC Köln.

Doch auch die heimischen Teams um beispielsweise den TuS Sundern, SV Hüsten 09 oder Ausrichter SV Arnsberg 09 wollen ihre Qualitäten am Ball unter Beweis stellen. Als in der jüngeren Vergangenheit beispielsweise der SV Arnsberg 09 einmal sensationell im Endspiel gestanden und erst im Neunmeterschießen an Borussia Dortmund gescheitert war, „hat die Halle förmlich geglüht. Die Stimmung war einfach grandios, und daran erinnern wir uns alle gerne zurück“, sagt Turnierchef Martin Brüggemann vom SV Arnsberg 09. Für die HSK-Vereine seien Spiele gegen Bundesliga-Nachwuchsteams eben „etwas ganz Besonderes. Das sind für die Kinder tolle Erlebnisse, die sie nicht vergessen“.

Anspannung oder totaler Stress herrsche beim Organisations- und Helferteam, das neben Brüggemann etwa 35 Kräfte umfasst, in den letzten Zügen vor dem Turnierstart nicht. „Unser Helferteam ist gut besetzt. Wir haben eine Routine entwickelt“, sagt Brüggemann.

Prominente Fürsprecher

Zuspruch erhält der Glockenturm-Cup auch von Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner und vom Neheimer Fußball-Lehrer Sascha Eickel, der Coach der U19-Bundesligamannschaft von Borussia Mönchengladbach ist. Beide sind im Turnierheft mit Grußworten vertreten.

Während Bittner den Organisatoren des Turniers bescheinigt, dass sie „Jahr für Jahr einen richtig guten Job machen“, betont Eickel, dass im Zuge eines solchen Wettbewerbes zwar durchaus sportlicher Ehrgeiz gefragt sei, doch es sei zudem ein Turnier, bei dem „das Erlebnis der Teilnahme wichtiger ist als das Ergebnis“.

Nachfolgend die Einteilung der Qualifikations-, Vor- und Endrunde auf einen Blick:

Qualifikation (Freitag, 24. Januar)

Gruppe A: JSG Arnsberg/Rumbeck II, SG Balve/Garbeck, SV Bachum/Bergheim, JSG Beckum/Holzen/Eisborn, FC Iserlohn.

Gruppe B: JSG Arnsberg/Rumbeck III, JSG Freienohl/Oeventrop, JSG Herdringen/Müschede, SF Soest Müllingsen, FC Brünninghausen.

Vorrunde (Samstag, 25. Januar)

Gruppe A: TuS Sundern, Eintracht Dortmund, FC Hennef, VfB Waltrop, FC Rheinsüd Köln.

Gruppe B: BSV Menden, JSG Hameln Land, FC Gütersloh, Hombrucher SV, RW Ahlen.

Gruppe C: Westfalia Rhynern, SV Hüsten 09, Euskirchener TC, Sieger Qualifikationsturnier, FC Pesch.

Endrunde (Sonntag, 26. Januar)

Gruppe Sparkasse: SV Arnsberg 09, Werder Bremen, FC Schalke 04, Arminia Bielefeld, 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen.

Gruppe Ratskeller: Borussia Dortmund, Alemannia Aachen, Hannover 96, Sieger Vorrundenturnier, Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum.