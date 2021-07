JLZ Neheim-Hüsten freut sich auf einen Testspiel-Kracher

Arnsberg. Das neu gegründete Jugend-Leistungszentrum Neheim-Hüsten arbeitet für die neue Saison. In der Vorbereitung wartet auf ein Team ein Highlight.

Die C1-Juniorenfußballer des neu gegründeten Jugend-Leistungszentrums Neheim-Hüsten absolvieren am Samstag, 31. Juli, eine ganz besondere Partie.

Die heimische U15, die in der C-Junioren-Landesliga spielt, trifft dann in der Saisonvorbereitung auf die U14 des FC Schalke 04. Die Begegnung findet beim Kooperationspartner des JLZ Neheim-Hüsten auf dem Trainingsgelände der Königsblauen in Gelsenkirchen statt.

Das Spiel soll ein Höhepunkt für die jungen Fußballer aus dem HSK sein, die aus den Vereinen SC Neheim und SV Hüsten 09 kommen. In der Saison 2021/2022 tritt das heimische JLZ dann erstmals als Zusammenschluss im Ligabetrieb an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg