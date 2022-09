Iserlohn Roosters: Nächste Niederlage trotz 3:1-Führung

In dieser Szene chancenlos: Torwart Andy Jenike kassiert das zweite Gegentor. Am Ende verlieren die Iserlohn Roosters in Bremerhaven mit 3:5.

Bremerhaven. Vierte Niederlage in Serie: Die Iserlohn Roosters verlieren in Bremerhaven mit 3:5, obwohl sie mit 3:1 führten. Zwei Szenen wurden diskutiert.

Sie zeigten viele gute Szenen, sie waren ein unangenehmer Gegner – doch auch das Auswärtsspiel in der Deutschen Eishockey Liga bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven verloren die Iserlohn Roosters mit 3:5. Nach dem Sieg im Auftaktspiel der neuen Saison war das die vierte Niederlage der Sauerländer in Folge. Diskutiert wurde besonders über zwei Entscheidungen.

Roosters gleichen aus

„Wir sind derzeit in keiner Situation, in der die Tore einfach fallen, wir müssen sie uns erarbeiten“, sagte Roosters-Trainer Kurt Kleinendorst im Vorfeld der Partie. Allerdings trafen zuerst die Gastgeber. Ross Mauermann brachte Bremerhaven in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Die Roosters zeigten sich aber kaum beeindruckt, lieferten dem ungeschlagenen Tabellenführer ein Drittel auf Augenhöhe und glichen durch Valentin Busch zum 1:1 aus (15.). Er überwand Bremerhavens Goalie Maximilian Franzreb mit einem Schuss in die kurze Ecke.

Bis zur Mitte des zweiten Drittels änderte sich kaum etwas am Spiel. Zwei Powerplays ließen die Iserlohner verstreichen, ehe Colin Ugbekile das dritte nutzte, um die Roosters mit 2:1 in Führung zu bringen (30.). Einen Fehlpass von Philip Samuelsson im Aufbauspiel der Gastgeber bestraften die Sauerländer konsequent durch den Treffer von Eric Cornel zum 3:1 (37.). Allmählich erhöhte Bremerhaven aber den Druck auf das Tor von Roosters-Goalie Andy Jenike, der etliche Paraden zeigte und die Führung seines Teams rettete.

Die erste umstrittene Szene aus Sicht der Roosters war eine Zeitstrafe, welche die Schiedsrichter auf Grund eines Wechselfehlers aussprachen. Denn dieses Überzahlspiel nutzte Bremerhaven zum 2:3-Anschlusstreffer durch Christian Wejse (39.). Da Lean Bergmann im dritten Drittel nur den Pfosten traf und auch Sven Ziegler aus guter Position nicht einnetzte, bedeutete Nicholas Jensens Tor den Ausgleich zum 3:3 (51.). Auf Grund einer angezeigten Strafe gegen Brent Raedeke fehlten den Roosters die Zuordnung.

Umstrittene Zeitstrafe

Eine erneut diskutable Zeitstrafe gegen Lean Bergmann war die zweite Szene, die nach der Partie debattiert wurde. Denn während dieses Powerplays erzielte Wejse das 4:3 (54.) für Bremerhaven, dem Miha Verlic das 5:3 ins leere Roosters-Tor folgen ließ (58.).

„Wir müssen einen Weg finden, solche Spiele nach Hause zu bringen“, sagte Roosters-Spieler Colin Ugbekile nach der Partie gegenüber MagentaSport und ergänzte mit Blick auf die Niederlagenserie: „Wir müssen cool bleiben, dürfen nicht in Panik verfallen und müssen weiter ackern.“ Bereits am Donnerstag wartet das nächste Auswärtsspiel bei der Düsseldorfer EG auf Iserlohn.

