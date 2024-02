Iserlohn Roosters feiern Boland – Blick aufs Restprogramm

Andy Jenike, Torwart der Iserlohn Roosters, rettete in der Verlängerung mehrfach gegen Spieler der Augsburger Panther.

Iserlohn Mit 2:1 (OT) gewannen die Iserlohn Roosters in Augsburg. Was das neue Selbstbewusstsein untermauerte und wie das Restprogramm aussieht.

Diese bangen Sekunden, diese langen Minuten – sie stehen im Nachhinein sinnbildlich für das neue Selbstvertrauen der Iserlohn Roosters. Denn obwohl Taro Jentzsch und Brandon Gormley in der Schlussphase des im Kampf gegen den Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga so wichtigen Auswärtsspiels gegen die Augsburger Panther jeweils eine Zwei-plus-Zwei-Zeitstrafe kassierten, siegten die Roosters mit 2:1 in der Verlängerung. Umso interessanter wird jetzt: der Blick aufs Restprogramm.

Roosters: Eine neue Stärke

„Das ist eine unserer Stärken geworden. In kritischen Situationen können wir cool bleiben und Spiele noch für uns entscheiden“, sagte Roosters-Verteidiger Colin Ugbekile nach der Partie dem „Eishockey Magazin“. „Das zeigt unsere Charakterstärke“, ergänzte er. Sein Mitspieler Taro Jentzsch erklärte: „Wir hatten jetzt zwei Spiele gegen direkte Konkurrenten. Gegen Nürnberg ist es schlecht ausgegangen. Heute haben wir es endlich geschafft zu gewinnen. Jedes Spiel zählt, wir müssen Punkte sammeln.“

Held der Roosters war in Augsburg Tyler Boland. Er glich das 1:0, das Luke Esposito in der 5. Minute erzielt hatte, in der 8. Minute nach einer Vorlage von Michael Dal Colle zum 1:1 aus. Unweit größer als der Jubel über diesen Treffer war aber jener über sein zweites Tor, denn dieses erzielte er eine Sekunde vor Ablauf der Overtime auf Vorlage Ugbekiles und sicherte den Sauerländern damit den 2:1-Sieg sowie den Extrapunkt. „Das ist unglaublich. Das sind die Spiele, die den Eishockeysport ausmachen. Es war wie ein Play-off-Spiel“, sagte Boland anschließend bei „MagentaSport“.

Auch wenn es mal nicht so läuft, wissen wir, was wir können. Darauf sind wir stolz. Colin Ugbekile, Iserlohn Roosters

Die Roosters rangieren damit in der Tabelle auf dem vorletzten Platz, während Augsburg mit einem Spiel weniger und nun drei Punkten Rückstand bei einer deutlich besseren Tordifferenz Schlusslicht bleibt. „Ein Sieg hätte der Mannschaft gut getan. Aber wir haben noch ein Nachholspiel und können Punkte gut machen“, sagte Panther-Trainer Christof Kreutzer.

Das Restprogramm

„Wir wissen, wo wir herkommen. Und auch wenn es mal nicht so läuft, wissen wir, was wir können. Darauf sind wir stolz“, sagte Colin Ugbekile noch. Der Blick auf das Restprogramm der Mannschaften ab Platz zehn der DEL-Tabelle verdeutlicht: Eine Bewertung, wer die leichteren Spiele vor der Brust hat, ist kaum möglich. Der Kampf um den Klassenerhalt wird voraussichtlich erst am letzten Spieltag entschieden werden.

10. Nürnberg Ice Tigers (47 Spiele, 59 Punkte, -30 Tordifferenz)

23. Februar, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers

25. Februar, 14 Uhr: Nürnberg Ice Tigers- EHC Red Bull München

01. März, 19.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG

03. März, 14 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Nürnberg Ice Tigers

08. März, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers

11. Düsseldorfer EG (46 Spiele, 55 Punkte, -15 Tordifferenz)

21. Februar, 19.30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Düsseldorfer EG

23. Februar, 19.30 Uhr: Pinguins Bremerhaven - Düsseldorfer EG

25. Februar, 16.30 Uhr: Düsseldorfer EG - Kölner Haie

01. März, 19.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG

03. März, 14 Uhr: Augsburger Panther - Düsseldorfer EG

08. März, 19.30 Uhr: Düsseldorfer EG - Löwen Frankfurt

12. Löwen Frankfurt (46 Spiele, 53 Punkte, -15 Tordifferenz)

23. Februar, 19.30 Uhr: Löwen Frankfurt - Augsburger Panther

25. Februar, 14 Uhr: Straubing Tigers - Löwen Frankfurt

27. Februar, 19.30 Uhr: Löwen Frankfurt - EHC Red Bull München

01. März, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt - Löwen Frankfurt

03. März, 14 Uhr: Löwen Frankfurt - Iserlohn Roosters

08. März, 19.30 Uhr: Düsseldorfer EG - Löwen Frankfurt

13. Iserlohn Roosters (47 Spiele, 52 Punkte, -56 Tordifferenz)

22. Februar, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters - Straubing Tigers

25. Februar, 19 Uhr: Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters

01. März, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters - EHC Red Bull München

03. März, 14 Uhr: Löwen Frankfurt - Iserlohn Roosters

08. März, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild Wings

14. Augsburger Panther (46 Spiele, 49 Punkte, -27 Tordifferenz)

23. Februar, 19.30 Uhr: Löwen Frankfurt - Augsburger Panther

25. Februar, 16.30 Uhr: Augsburger Panther - Grizzlys Wolfsburg

28. Februar, 19.30 Uhr: Augsburger Panther - Adler Mannheim

01. März, 19.30 Uhr: Pinguins Bremerhaven - Augsburger Panther

03. März, 14 Uhr: Augsburger Panther - Düsseldorfer EG

08. März, 19.30 Uhr: EHC Red Bull München - Augsburger Panther

