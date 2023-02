Innsbruck: Wieso Platz elf Hannah Neise nicht frustriert

Hannah Neise, Skeleton-Pilotin des BSC Winterberg, wird beim Weltcup in Innsbruck Elfte.

Innsbruck. Platz elf in einem Weltcup-Rennen – das ist nicht der Anspruch Hannah Neises. In Innsbruck gibt sich die Skeleton-Pilotin indes versöhnlich.

„Ich habe diese Bahn immer ehr gehasst als gemocht“, sagte Hannah Neise, Athletin des BSC Winterberg, nach ihrem elften Platz beim Skeleton-Weltcup in Innsbruck ein. Trotzdem war die Schmallenbergerin zufrieden. Immerhin habe sie zwei konstante Läufe hingelegt, sagte die 22-Jährige und ergänzte: „Ich habe es geschafft, mich mit der Bahn anzufreunden.“ Doch gerade beim Start sah sie zurecht noch Verbesserungspotenzial. Von insgesamt 19 Teilnehmerinnen belegte sie in beiden Durchgängen den 16. Platz bei der Startzeit (5,63 und 5,57 Sekunden).

Neise war als Nummer fünf in den ersten Weltcup nach der Weltmeisterschaft gestartet. Mit einer Zeit von 53,47 Sekunden lag sie am Ende des ersten Laufes auf Rang zehn. In ihrem zweiten Durchgang lief der Start zwar besser, aber im Ergebnis war sie 0,11 Sekunden langsamer als im ersten Versuch. „Die Platzierung ist ein bisschen schade, aber ich kann damit leben“, resümierte Neise. Siegerin wurde die Niederländerin Bos Kimberley. Tina Hermann landete auf Rang zehn, Susanne Kreher wurde Siebte.

Bundestrainer Christian Baude war enttäuscht, nachdem es im Training sehr gut gelaufen war. „Es ist so ein bisschen ein Déjà-vu des vergangenen Jahres, als es auch nicht laufen wollte bei den Mädels. Nach dem ersten Lauf war ich noch sehr optimistisch, da es nach oben hin sehr knapp war, aber wir konnten es heute nicht so umsetzen, wie wir uns das vorgenommen hatten.“

