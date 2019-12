HV Sundern fehlt Torjäger Spielmann im Vier-Punkte-Spiel

Sauerland. In der Handball-Bezirksliga der Herren steht am Wochenende der vorletzte Spieltag in diesem Jahr auf dem Programm.

Auch wenn die Reserve der HSG Gevelsberg-Silschede in der Handball-Bezirksliga der Herren dominiert, und die Tabelle mit neun Siegen aus neun Partien anführt, ist die Staffel trotzdem extrem spannend. Zwischen Aufstiegs-Relegationsplatz drei und Rang neun liegen nur vier Punkte. An den beiden abschließenden Spieltagen in diesem Jahr können die Vereine noch gewaltige Sprünge nach vorne machen. Im Negativfall kann es aber auch schnell in die Abstiegszone gehen. Der TV Arnsberg (4. Platz) und TV Neheim (5. Platz) stehen vor schwierigen Auswärtsaufgaben, während der HV Sundern im Kampf um den Klassenverbleib Heimrecht gegen den direkten Tabellennachbarn CVJM Gevelsberg genießt.

SG Attendorn-Ennest - TV Arnsberg (Sa., 17.30 Uhr). Nach dem eher enttäuschenden 27:27-Remis gegen den HV Sundern reist der TV Arnsberg als krasser Außenseiter zum daheim noch verlustpunktfreien Tabellenzweiten. Die SG Attendorn-Ennest will nach der ersten Saison-Niederlage gegen die HSG Gevelsberg-Silschede II (20:25) zurück in die Erfolgsspur. „Wir fahren nicht nach Attendorn, um brav die Punkte abzuliefern. Wir wollen zeigen, dass wir nicht von ungefähr auf Platz vier liegen“, sagt TVA-Trainer Frank Mähl.

Zurzeit ist die Trainingsbeteiligung beim TV Arnsberg wegen Erkrankungen und Weihnachtsfeiern eher bescheiden. Zudem droht der Ausfall von David Capristo (Ferse). Notfalls muss Fabian Röhrig, eigentlicher Spielmacher-Ersatz für Phillipp Mähl, auch auf der halbrechten Position zum Einsatz kommen. Die Abwehr des TV Arnsberg wird auf jeden Fall intensiv arbeiten müssen, um den starken SG-Rückraum, in dem Zugang Schmidt sowie der zum Mittelmann umfunktionierte Benninghaus und Müller herausragen, halbwegs in den Griff zu bekommen.

TV Wickede - TV Neheim (Sa., 19.30 Uhr). Die Wickeder, die auf Tabellenplatz sieben liegen, freuen sich auf das Nachbarduell gegen den TV Neheim. Die Gastgeber sind zurzeit gut drauf und gewannen am vergangenen Spieltag nach 1:9- sowie 17:21-Rückstand noch mit 25:23 beim CVJM Gevelsberg. Auch der TV Neheim hat hat in dieser Saison schon Punktgewinne nach einem starkem Endspurt eingefahren. TVN-Trainer Klaus-Dieter Erbuth sieht jedoch die Vorteile in puncto Fitness schwinden und wird deshalb ab kommendem Montag eine Extraeinheit auf dem Spin-Bike anbieten. „Damit lässt sich das Fehlen an einem Übungsabend ein wenig kompensieren“, sagt Erbuth. Sorgen macht ihm die Kreisläuferposition, denn Torben Frohne und Alex Zvercikov sind angeschlagen. Fehlen wird nur Max Spotthoff (Leistenoperation).

HV Sundern - CVJM Gevelsberg (So., 18 Uhr, Schulzentrum). „Ich möchte nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern“, lautet die klare Ansage von Sunderns Trainer Frank Schaden vor dem „Vier-Punkte-Spiel“ gegen Aufsteiger CVJM Gevelsberg, der wie der HVS fünf Zähler auf dem Konto hat. Die Gastgeber aus Sundern möchten nun endlich den zweiten Heimsieg einfahren. Doch ausgerechnet jetzt wird Chris Spielmann, Spitzenreiter der Bezirksliga-Torschützenliste, aufgrund einer erneut aufgetretenen Fingerverletzung nicht nur gegen Gevelsberg, sondern auch eine Woche später im Derby beim TV Neheim (Samstag, 14. Dezember) fehlen. „Dies ist sicher eine beträchtliche Schwächung, aber wir haben genügend Qualität im Kader, um das zumindest gegen Gevelsberg zu kompensieren“, sagt Schaden.

Der HVS-Coach hofft, dass jetzt die anderen Rückraumkräfte wie Thomas Maassen und Daniel Lammert ihren zuletzt gezeigten Formanstieg bestätigen. Außerdem setzt er auf Kontertore der flinken Jan Wälter und Lukas Grote auf den Außenpositionen. Frank Schaden: „Dazu muss die Abwehr ähnlich kompakt und engagiert auftreten wie in Warstein und Arnsberg.“