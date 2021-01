Hüstener Adrian Raczka-Buchwald startet neues Spendenprojekt

Sauerland Der Hüstener Extremläufer Adrian Raczka-Buchwald startet mit einem neuen Spendenprojekt in das Jahr 2021. Darum geht es.

Der Hüstener Extremläufer Adrian Raczka-Buchwald startet mit einem neuen Spendenprojekt in das Jahr 2021. Der 36-Jährige, der seit Dezember 2020 mit Annika Buchwald verheiratet ist, sammelt ab sofort unter dem Titel „Team Adrian läuft“ Spenden für die Aktion Lichtblicke.

Bereits 238 Teilnehmer

Mittlerweile haben sich 238 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion angeschlossen. „Mit jedem zurückgelegten Kilometer wollen wir Spenden für die Aktion Lichtblicke sammeln“, erklärt der ehemalige Fußballer. Dabei können die Aktiven zwischen vier Sportarten auswählen: Wandern, Joggen, Radfahren und Schwimmen. Die zurückgelegten Distanzen werden auf einer eigens für die Aktion geschaffenen App hochgeladen und gespeichert.

„Die Sponsoren können die Teilnehmer virtuell auf der App verfolgen sowie finanziell auf den zurückgelegten Distanzen unterstützen“, sagt Raczka-Buchwald und ergänzt: „Vom Teilnehmerfeld sind wir eigentlich voll. Uns fehlen jetzt noch weitere Sponsoren, zum Beispiel Familienmitglieder beziehungsweise Freunde der Aktiven oder Firmen, die die Aktion unterstützen. Der Betrag dabei ist jedem selbst überlassen.“

Aktion Lichtblicke

Die Aktion Lichtblicke unterstützt Kinder, Jugendliche und deren Familien, die zum Beispiel materiell oder finanziell in Not geraten sind. „Wir freuen uns riesig auf das neue Projekt und hoffentlich kommt dabei am Ende des Jahres ein richtig großer Betrag zusammen“, teilt Raczka-Buchwald mit.

An dem Projekt nehmen nicht nur Einzelsportler, sondern auch Vereine teil. Mit dabei ist die Jugendabteilung des Arnsberger Fußball-A-Ligisten SV Bachum/Bergheim sowie die Judoabteilung des TuS Hüsten. Adrian Raczka-Buchwald hat das Projekt am Neujahrstag mit einem Lauf über 20,21 Kilometer eröffnet.

Virtueller Silvesterlauf

„Und das alte Jahr habe ich mit einem Lauf über 20,20 Kilometer abgeschlossen“, berichtet der Extremläufer, der natürlich auch am virtuellen Silvesterlauf von Werl nach Soest teilgenommen hat. Für die 15 Kilometer benötigte er 62,16 Minuten. „Leider ist es mir nicht gelungen, die 60-Minuten-Marke zu knacken“, sagt Raczka-Buchwald. „Aber man muss ja auch noch Ziele für 2021 haben. Und ein Ziel ist, die Aktion Lichtblicke zu unterstützen.“