Hüsten: Das bietet der ALS-Logistik-Cup bei zweiter Ausgabe

Arnsberg-Hüsten. Der SV Hüsten 09 bietet am 29. und 30. Juli mit dem 2. ALS-Logistik-Cup erneut ein attraktives Fußball-Vorbereitungsturnier. Wer am Start ist.

Ab dem zweiten Mal ist es eine Tradition: Nach erfolgreicher Premiere bieten Fußball-Bezirksligist SV Hüsten 09 und Partner ALS aus Hüsten erneut ein attraktives Vorbereitungsturnier an. Im Vorfeld der kommenden Spielzeit 2023/2024 findet am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juli, mit sechs Teams der zweite ALS-Logistik-Cup für Kreisligisten statt.

Als Titelverteidiger an den Start geht dabei die SG Holzen/Eisborn, in der abgelaufenen Spielzeit Tabellenfünfter der Kreisliga A Arnsberg. Bezirksliga-Absteiger FC Neheim-Erlenbruch, ein mögliches neues Spitzenteam der Kreisliga A Arnsberg, ist ebenso dabei wie der SSV Meschede (Kreisliga A HSK). Der SuS Langscheid/Enkhausen tritt mit seiner neuformierten zweiten Mannschaft an und wird sicher die Außenseiterrolle übernehmen.

So läuft das Turnier in Hüsten ab

Zudem startet der SV Hüsten 09 als Gastgeber mit seiner zweiten Mannschaft, die zuletzt nah dran war am Aufstieg in die Bezirksliga 4. Ebenso aktiv sein wird ein junges Nachwuchs-Seniorenteam der Grün-Weißen. „Hier steht klar im Fokus, dass der ALS-Logistik-Cup auch eine Chance für junge Spieler ist, sich für höhere sportliche Ansprüche zu empfehlen, und um diesen Talenten die Wertschätzung zu geben“, erklärte Thomas Malachowski, Sportlicher Leiter der Hüstener. „Uns ist es gelungen, ein attraktives Teilnehmerfeld an den Start zu bekommen“, betonte Thomas Köhler vom SV Hüsten 09.

Die besten Bilder vom ALS-Logistik-Cup Die besten Bilder vom ALS-Logistik-Cup Turniersieger SG Holzen/Eisborn. Foto: Thomas Nitsche / WP

Die besten Bilder vom ALS-Logistik-Cup Siegerehrung: Thomas Köhler, Rainer Müller (1. Vor. SV Hüsten 09), Marvin Schmitz (TuS Voßwinkel), Timo Jürgens (SG Holzen/Eisborn), Giovanni Rossi (SV Hüsten 09 II), Oliver Ruhnert und Christina Millentrup (ALS) (v.li.). Foto: Thomas Nitsche / WP

Ausgetragen wird der ALS-Logistik-Cup in Hüsten im selben Modus wie der Veltins-Cup, der eine Woche zuvor in Neheim ausgerichtet wird. Die Qualifikationsspiele (alle 2 x 25 Minuten) der beiden Dreiergruppen finden am 29. Juli, statt. Der Anstoß erfolgt am Samstag um 14 Uhr.

Am 30. Juli finden die Platzierungsspiele ab 13 Uhr über je 2 x 45 Minuten Minuten statt, sodass gegen 19 Uhr der Sieger feststeht und von Geschäftsführer Christoph Dahlmann sowie Prokuristin Christina Millentrup Siegerpokal und das Preisgeld entgegennimmt. Auch der Zweit- und Drittplatzierte erhalten wertvolle Gutscheine. Der neue 09-Coach Jan Hüttemann wird die Gruppen am 18. Juli auslosen.

