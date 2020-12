HSK-Trainer: Das sind die zehn erfolgreichsten „Auswanderer“

Die Sauerlandsport-Redaktion hat die Top 10 der Fußball-Trainer, die aus dem HSK kommen oder hier tätig waren, zurzeit aber nicht im „Land der 1000 Berge“ arbeiten, zusammengestellt.

1. Sascha Eickel

Seit mittlerweile zwölf Jahren ist der Neheimer Fußballlehrer Sascha Eickel (45) als Trainer im Nachwuchsbereich bei Erst- sowie Zweitligisten tätig und hat sich spätestens seit dem DFB-Pokalsieg mit den A-Junioren von Eintracht Braunschweig im Mai 2017 in Berlin einen Namen in ganz Fußball-Deutschland gemacht. In Braunschweig war Eickel auch Leiter der Nachwuchsabteilung. Aktuell ist er Coach der Bundesliga-A-Junioren von Borussia Mönchengladbach. Außerdem hat er die U19-Junioren des SC Paderborn sowie die U17- und U19-Mannschaften von Borussia Dortmund trainiert. „Als Mensch super und als Trainer außergewöhnlich gut“, lobt ihn Andreas Mühle, Sportlicher Leiter des TuS Sundern, der mit Eickel gemeinsame Zeiten als Stützpunkttrainer verbracht hat.



2. Daniel Berlinski

Seit diesem Sommer ist der 34-jährige Marsberger Daniel Berlinski hauptamtlicher Trainer und coacht den Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost. Mit dem Drittliga-Absteiger liegt er zurzeit mit 17 Punkten aus 13 Spielen auf Platz neun. „Da, wo wir sind, gehören wir nicht hin – nach ganz oben aber auch noch nicht“, sagt Berlinski. Der ehemalige Spieler von RW Erlinghausen und dem SSV Meschede war von 2017 bis 2019 Trainer des SV Lippstadt 08. Der A-Lizenz-Inhaber führte den Klub von der Oberliga Westfalen zurück in die Regionalliga West.





3. Marcel Heinemann

Seinen bislang größten Erfolg als Trainer feierte der Briloner Marcel Heinemann (36) mit den B-Junioren des SV Lippstadt 08. In der Saison 2017/18 führte er das Team in die U17-Junioren-Bundesliga. Anschließend wechselte er zum Wuppertaler SV und betreute dort die A-Junioren in der Bundesliga West. Seit Sommer ist er beim FC Remscheid, der in der Landesliga 1 am Niederrhein spielt und zurzeit Tabellenführer ist, in Doppelfunktion als Coach sowie Sportlicher Leiter tätig (Vertrag bis 30. Juni 2023).

4. Michael Erzen Der 38-jährige Michael Erzen aus Sundern-Allendorf hat das Traineramt beim SV Hohenlimburg 10 im Oktober 2017 übernommen und den Verein aus dem Stadtgebiet Hagen im Sommer 2019 in die Westfalenliga geführt. Aktuell sind die „Zehner“ Tabellenfünftletzter. Vor seiner Zeit in Hohenlimburg war Erzen in der Saison 2014/15 Spielertrainer des damaligen Bezirksligisten TuS Langenholthausen. In seiner aktiven Zeit als Spieler hat der Sauerländer unter anderem das Trikot von Westfalia Herne, Preußen Münster, der Hammer Spielvereinigung und des TuS Sundern getragen.

5. Roberto Busacca

Als Spieler von RW Erlinghausen (2002 bis 2014) hat der heute 42-jährige Roberto Busacca Geschichte geschrieben und ist am 23. Juni 2013 bei der 10. Sauerländer Fußball-Nacht dieser Zeitung als „HSK-Fußballer des Jahrzehnts“ ausgezeichnet worden. Anschließend stieg er in das Trainergeschäft ein und ist mittlerweile seit sieben Jahren Coach der DJK Mastbruch. Aktuell liegt Busacca mit seinem Team nach einem Traumstart mit acht Siegen aus acht Spielen auf Platz eins der Bezirksliga 13.



6. Tobias Cramer

Auch in der Oberliga West ist das Sauerland vertreten: Der Olsberger Tobias Cramer (46) ist seit dem 26. November 2019 Coach der Sportfreunde Siegen. Zuvor war der studierte Diplomsportlehrer von 2016 bis Juni 2019 als Cheftrainer und Sportlicher Leiter beim KSV Hessen Kassel tätig. Darüber hinaus trainierte er unter anderem den TSV Korbach und im Nachwuchsbereich Mannschaften des 1. FC Köln sowie SC Paderborn.





7. Jan Hüttemann

Jan Hüttemann ist seit Oktober neuer Coach des Westfalenligisten FC Lennestadt, nachdem er zuvor die A-Junioren des Vereins aus dem Kreis Olpe trainiert hat. Erste Erfahrungen als Coach sammelte der 34-Jährige im Sauerland beim SC Kückelheim/Salwey und bis Ende der Saison 2019/2020 beim BC Eslohe.





8. Christoph Linstaedt

Seit der Saison 2018/19 steht Christoph Linstaedt (40) als Coach an der Seitenlinie von RW Westönnen. Der ehemalige Spieler des SV Hüsten 09 und SC Neheim, im Binnerfeld war er auch als Trainer tätig, rangiert aktuell mit seiner Mannschaft auf Platz sechs in der Fußball-Bezirksliga 7.

9. Heiko Hofmann

Als Co-Trainer von Daniel Berlinski schaffte Heiko Hofmann in der Saison 2017/2018 mit dem SV Lippstadt 08 den Aufstieg in die Regionalliga West. Seit Oktober 2019 ist der 46-jährige Trainer des Landesligisten SV Hilbeck (aktuell Tabellenvierter der Staffel 3). Im HSK hat Hofmann unter anderem den TuS Sundern, SSV Meschede, SV Hüsten 09 II und SV Herdringen trainiert.

10. Franco Ballarino

Der Neheimer Franco Ballarino hat als Trainer seine sportliche Heimat im Kreis Soest gefunden. Der 60-Jährige trainiert zurzeit den B-Ligisten SV Völlinghausen (6. Platz). Zuvor war er für den SC Sönnern, die Sportfreunde Waltringen sowie die Spielvereinigung Möhnesee tätig.