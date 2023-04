HSK-Sportgala Olsberg: Das erwartet die Gäste am 22. April

Freuen sich auf die 24. HSK-Sportgala in der Konzerthalle in Olsberg (von links): Detlef Lins, Dr. Karl Schneider, Wolfgang Fischer, Michael Mailänder, Josef Klauke, Dr. Florian Müller und Michael Kaiser.

Olsberg. Die 24. Ausgabe der HSK-Sportgala steht in den Startlöchern. Was die Besucher am Samstag, 22. April, in der Konzerthalle in Olsberg erwartet:

Es ist eines der schillerndsten Sportevents im Hochsauerlandkreis: Die breite Vielfalt des in der Region bestehenden Breiten- und Spitzensports wird am Samstag, 22. April, von 19 Uhr an bei der HSK-Sportgala in den Mittelpunkt gerückt. Die Vorfreude auf die und die Anspannung vor der nun mehr 24. Auflage dieses Ereignisses in der Konzerthalle in Olsberg ist aber nicht nur bei den nominierten Athleten bereits groß, sondern auch im Kreise der Organisatoren der Veranstaltung sowie deren Förderer. Gar eine „Sportgala der Superlative“, prognostizierte Detlef Lins, Vorsitzender des Kreissportbundes Hochsauerlandkreis.

Auf der eigens für die Sportgala initiierten Pressekonferenz haben Lins sowie weitere Verantwortliche und Sponsorenvertreter sich zum Ablauf und zum Stellenwert dieses besonderen Abends geäußert. „Einerseits Olympiasieger und Weltmeister zu ehren und andererseits dann noch Weltmeister im Show-Act präsentieren zu können – mehr geht wohl nicht“, kündigte der KSB-Vorsitzende an.

Dabei steht erst im kommenden Jahr mit der 25. Ausgabe ein großes Jubiläum der HSK-Sportgala erst noch bevor. „Wenn jetzt schon so viele Hochkaräter am Start sind – was wird dann wohl die 25. Auflage mit sich bringen wird?“, stellt Bürgermeister Wolfgang Fischer sogleich eine berechtigte Frage.

Olsberg: eine gelungene Mischung bei der HSK-Sportgala

Nur zu gern wäre Olsbergs Stadtoberhaupt beim Gala-Abend dabei gewesen, doch wegen eines anderen wichtigen amtsbedingten Termins im österreichischen Wien, wird Fischer diesmal nicht dem Geschehen beiwohnen. Ebenso wie Fischer und das Organisationsteam weiß HSK-Landrat und Event-Schirmherr Dr. Karl Schneider nur zu gut, welch fundamentale Rolle und große Strahlkraft der Sportgala beizumessen ist. „Die Sportgala stellt einen gesellschaftlichen Höhepunkt im Hochsauerlandkreis dar“, hebt er hervor.

Und hervorzuheben ist diesmal vor allem die mehr als gelungene Mischung aus den zu ehrenden Sportlern und Mannschaften sowie dem erlesenen Rahmenprogramm. Die Blicke auf sich ziehen werden nämlich nicht nur die national und international namhaften Athleten aus dem Sauerland, darunter etwa Zweitliga-Fußballerin Frederike Kempe aus Meschede oder die Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte vom BSC Winterberg (wir berichteten), sondern ebenso die Protagonisten aus dem Showprogramm. Freuen dürfen sich die Gäste unter anderem auf die Leistungsturnerinnen des TV Gleidorf. Die Mädchen im Alter von zehn bis 17 Jahren werden die Gala eröffnen. Dem Saal gehörig einheizen werden zudem die Breakdancer der Gruppe „Dreamscapes“, die im Jahr 2018 Weltmeister im Breakdance geworden sind.

Abgerundet wird das Rahmenprogramm indes mit einer Vorführung von zwei Mountainbikern aus Hamburg, die 2018 Weltmeister im Bike-Trail wurden, und einer Info-Session zu den Weltmeisterschaften im Bob und Skeleton, die 2024 in Winterberg stattfinden. Auch eine Tombola, bei der Preise im Wert von mehr als 10.000 Euro verlost werden, wird es geben. Nach dem offiziellen Teil folgt die After-Show-Party weiter. Hier wird DJ Louis auflegen und die feierwütigen Gala-Gäste durch die Nacht begleiten.

