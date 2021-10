HSK-Kicker: „Dafür wirst du bei uns vom Feld getragen“

Joshua Kimmich ist der Schrecken anzusehen. So eine Leistung in der A-Liga würde für einige Unruhe sorgen.

Schmallenberg-Dorlar. Markus Nagel vom Fußball-A-Ligisten SV Dorlar/Sellinghausen ist so gar nicht einverstanden mit der Leistung „seines“ FC Bayern.

In seiner Blütezeit hat Markus Nagel in der Angriffsmitte viele Tore für den SV Dorlar/Sellinghausen geschossen. Inzwischen trainiert der 36-jährige gemeinsam mit Rochus Börger den Fußball-A-Kreisligisten, der im Kreisliga-Oberhaus mit sieben Punkten auf dem neunten Tabellenplatz zu finden ist. Bis zum achten Platz, der zur eingleisigen A-Liga berechtigt, sind es drei Punkte.

„Noch ist alles machbar. Der Abstand auf Platz sechs beträgt nur drei Punkte. Von daher haben wir alles noch in eigener Hand. Sollten wir es schaffen, wäre das für die beiden Orte schon ein toller Erfolg“, berichtet Markus Nagel. Das die Mannschaft in der A-Liga West mithalten kann, hat sie am letzten Wochenende mit dem Sieg über die SG Berge/Calle-Wallen bewiesen. Die SG Berge hätte immerhin bei einem Sieg auf Platz eins klettern können.

Nagel redet von Arbeitsverweigerung

„Da ist die Stimmung nach dem mageren 2:2 eine Woche zuvor wieder ins positive um geschwappt. Das Erfolgserlebnis hat gut getan und sollte der Mannschaft neues Selbstvertrauen gegeben. Wir haben in diesem Jahr noch ein hartes Programm zu absolvieren. Ich bleibe aber dabei, dass wir gegen die oberen Mannschaften bisher gar nicht schlecht ausgesehen haben“, so Nagel, der am Donnerstagmorgen noch mit der 0:5-Niederlage seines FCB bei Borussia Mönchengladbach haderte. „Ich drehe am Rad, wenn ich die Gegentore sehe. Das war Arbeitsverweigerung. Wenn solche Böcke in der A-Liga passieren würden, würden die Zuschauer dich vom Feld holen.“

Am Sonntag steht aber der Kreisliga-Fußball bei Markus Nagel wieder im Blickpunkt. Schließlich steht um 15 Uhr bei seinem alten Verein SG Reiste/Wenholthausen. „Das wird ein knappes Spiel, aus dem wir hoffentlich als Sieger hervorgehen werden. Ich glaube fest an einen Sieg, weil wir personell wieder besser bestückt sind. Mit Niklas Rickert und Jens Bischopink sind zwei wichtige Spieler wieder dabei“, so Nagel, der selbst nach einer vierwöchiger Verletzung auf der Bank Platz nehmen wird.

Topspiel auf dem Rechenberg

Das Topspiel steht auf dem Rechenberg in Berge an, wo der Tabellenvierte SG Berge/Calle-Wallen auf den Spitzenreiter TV Fredeburg trifft. Beide Mannschaften trennen nur zwei Punkte. Bei einem Sieg würde sogar für die SG Berge Platz eins winken. Das wird aber sehr schwer, da die Gäste aus der Badestadt erst ein Gegentor bekommen und in der Fremde die bisherigen vier Spiele alle gewonnen haben.

