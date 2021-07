HSK: Das Auftaktprogramm der Westfalen- und Landesligisten

Sauerland. So starten die heimischen Fußball-Westfalen- und Landesligisten in die neue Punktspielsaison.

Die Spielpläne der Fußball-Westfalenliga 2 und Landesliga 2 stehen fest.

Westfalenliga 2

Der SC Neheim startet mit einem Auswärtsspiel bei Hagen 11 in die neue Saison. Zum ersten Heimspiel erwartet die Mannschaft von Trainer Alex Bruchhage Top-Favorit TuS Bövinghausen mit Ex-Profi Kevin Großkreutz.

Nachfolgend die ersten drei Spieltage auf einen Blick:

1. Spieltag (29. August)

DJK TuS Hordel - Dröschede

SV Sodingen - BSV Schüren

FSV Gerlingen - Hohenlimburg 10

RW Deuten - FC Brünninghausen

Wiemelhausen - Wanne-Eickel

FC Iserlohn - FC Lennestadt

TuS Bövinghausen - YEG Hassel

Westf. Wickede - SV Obercastrop

SpVg. Hagen 11 - SC Neheim



2. Spieltag (5. September)

DSC Wanne-Eickel - RW Deuten

FC Brünninghausen - Gerlingen

Wacker Obercastrop - Sodingen

BSV Schüren - SpVg. Hagen 11

YEG Hassel - FC Iserlohn

SC Neheim - TuS Bövinghausen

Hohenlimburg 10 - Westf. Wickede

FC Lennestadt - DJK TuS Hordel

Bor. Dröschede - Wiemelhausen



3. Spieltag (12. September)

DJK TuS Hordel - Wiemelhausen

SV Sodingen - Hohenlimburg 10

FSV Gerlingen - Wanne-Eickel

RW Deuten - FC Bor. Dröschede

FC Iserlohn - SC Neheim

TuS Bövinghausen - BSV Schüren

Westf. Wickede - Brünninghausen

SpVg. Hagen 11 - Obercastrop

FC Lennestadt - YEG Hassel

Landesliga 2

In der Fußball-Landesliga 2 startet RW Erlinghausen am Sonntag, 29. August, mit einem Heimspiel gegen den SC Drolshagen in die neue Saison. Ebenfalls ein Heimspiel hat der SV Hüsten 09, der am ersten Spieltag den SC Obersprockhövel erwartet. Reisen müssen zum Auftakt der SV Brilon (bei RW Hünsborn) und der FC Arpe/Wormbach (beim FSV Werdohl). Am zweiten Spieltag (5. September) kommt es dann zum ersten HSK-Duell zwischen dem SV Brilon und RW Erlinghausen.

Nachfolgend die ersten drei Spieltage auf einen Blick:

1. Spieltag (29. August)

RW Erlinghausen - SC Drolshagen

RW Hünsborn - SV Brilon

SV Hüsten 09 - Obersprockhövel

SpVg. Olpe - TSV Weißtal

VfL Bad Berleburg - Langenholth.

BSV Menden - SV 04 Attendorn

FSV Werdohl - FC Arpe/Wormbach

RW Lüdenscheid - VSV Wenden

Spielfrei SC Berchum/Garenfeld



2. Spieltag (5. September)

Langenholthausen - SpVg. Olpe

TSV Weißtal - SV Hüsten 09

Obersprockhövel - Lüdenscheid

VSV Wenden - RW Hünsborn

SV Brilon - RW Erlinghausen

SC Drolshagen - FSV Werdohl

SC Berchum/G. - BSV Menden

SV 04 Attendorn - Bad Berleburg

Spielfrei FC Arpe/Wormbach





3. Spieltag (12. September)

RW Erlinghausen - VSV Wenden

Hünsborn - SC Obersprockhövel

SV Hüsten 09 - Langenholthausen

SpVg. Olpe - SV 04 Attendorn

Bad Berleburg - SC Berchum/G.

FC Arpe/Wormbach - Drolshagen

FSV Werdohl - SV Brilon

RW Lüdenscheid - TSV Weißtal

Spielfrei BSV Menden



