Leichtathletik Herbstlauf in Fleckenberg: Termin und Regeln stehen nun fest

Schmallenberg-Fleckenberg. Der renommierte Fleckenberger Herbstlauf startet in seine insgesamt 34. Ausgabe. Hier gibt’s alle Infos zum Termin, den Regeln und der Anmeldung.

Diese Veranstaltung hat Tradition: Der Fleckenberger Herbstlauf geht am Sonntag, 19. September, in seine bereits 34. Auflage. Gemeinsam haben die veranstaltenden Vereine, der Ski- und Tennisclub Fleckenberg, der VfL Fleckenberg und der SGV Fleckenberg, zudem beschlossen, dass an diesem Tag parallel der Wandertag durchgeführt wird.

Pandemiebedingt werden sich Zuschauer und Teilnehmer an der renommierten Veranstaltung, die erneut am Sportgelände an der Latroper Straße veranstaltet wird, mit Einschränkungen auseinandersetzen müssen. Angesichts der aktuellen Coronaschutzverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist für Außenveranstaltungen dieser Art vorgegeben, dass keine Siegerehrungen durchgeführt werden.

Außerdem weisen die Veranstalter darauf hin, dass vor Ort in geschlossenen, nicht belüfteten Räumen – zum Beispiel bei der Anmeldung – die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht. Es wird zudem pandemiebedingt keine Räume zum Umkleiden und Duschen vor Ort geben.

Interessierte informieren sich auch zur Anmeldung im Internet:my.raceresult.com/173278

