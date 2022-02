Leserbrief aus Arnsberg: „Dengel-Lied“ statt Malle-Schlager

Heinz-Werner Hoffmann erzählt im Leserbrief über die „Dritte Halbzeit“ nach Fußballspielen in der Gaststätte „Körner“ in Arnsberg-Bruchhausen.

Arnsberg. Arnsberg: In einem Leserbrief wundert sich Heinz-Werner Hoffmann über Malle-Schlager in Fußballkabinen. Wie früher die „Dritte Halbzeit“ aussah.

Zur Berichterstattung zum Thema „Musik in den Kabinen der örtlichen Fußballmannschaften“

Mag ja sein, dass ich altmodisch bin und nicht mit der Zeit gehe. Aber die sogenannte „Dritte Halbzeit” mit stimmungsvollen Liedern nach dem Spiel, ob früher im Vereinslokal oder später im Sportheim, die habe ich ganz anders erlebt als die Kollegen im Beitrag „Malle-Schlager hoch im Kurs“.



Arnsberg: So läuft die „Dritte Halbzeit“ früher

Zunächst als Spieler, dann als Vorstandsmitglied beim TuS Bruchhausen haben wir auch kräftig gesungen. Nach Niederlagen und natürlich besonders nach Siegen. Aber auch fürs Unentschieden gab es ein spezielles Lied. Was die Protagonisten des Artikels mir und uns Lesern musikalisch anbieten hat ja mit Fußball eigentlich nicht viel zu tun.

Im Fußball hat sich in den letzten 70 Jahren viel geändert. Kunstrasenplätze, Regeln, Statuten, Einwechslungen, Werbung auf Trikots und vieles mehr. Einiges ist meiner Meinung nach gut, einiges nicht so gut. Aber vieles ist eben anders geworden, wie überall im täglichen Leben. Das ist mir im Zuge des Artikels über die heutige Musik in den Fußballkabinen noch einmal klar geworden.



Auf Aschenplätzen wie diesen spielt Heinz-Werner Hoffmann aus Arnsberg-Bruchhausen früher in seiner Jugend. Foto: Markus Weissenfels / Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Etwa 40 Jahre lang, zwischen 1960 und 2000, war ich von Kindheit an an den Wochenenden immer auf oder an den Sportplätzen. Und selbstverständlich auch bei der sogenannten „Dritten Halbzeit” nach den Spielen, in denen reichlich Lieder gesungen wurden. Oft wurde die Dritte Halbzeit auch noch verlängert, das wissen wir auch alle.

Die Frauen kamen dazu und es wurde oft im Vereinslokal „Körner“ gemeinsam gegessen. Anschließend gab es eine Sängerpause. Dann wurden Lieder gesungen wie „Schwarz und gelb sind unsre Farben“, das sogenannte „Dengel-Lied“ oder „Nach Hause geh’n wir noch nicht, bei Körner’s brennt noch Licht“. Ich schätze, 95 Prozent aller Fußballerkollegen kennen diese Melodien. Die Lieder aus dem erwähnten Bericht haben damit natürlich wenig zu tun. Aber diese sind ja – wie Sie schreiben – aktuell.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg