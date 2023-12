Hallenfußball: Neues zu den Turnieren in Brilon und Meschede

Bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Meschede tritt in diesem Jahr auch wieder die SG Wennemen/Olpe an.

Die Vorfreude auf den Hallenfußball im Hochsauerlandkreis steigt. Für die Stadtmeisterschaften in Meschede und Brilon stehen Teilnehmer und Spielplan fest.

Die Mescheder Fußball-Stadtmeisterschaft der Senioren wird am Samstag, 6. Januar, ab 13 Uhr in der Dünnefeld-Sporthalle ausgetragen. Ausrichter ist die SG Calle-Wallen. In der Gruppe A gesellen sich zum Bezirksligisten und Titelverteidiger TuRa Freienohl noch die A-Kreisligisten SSV Meschede und FC Remblinghausen sowie die B-Ligisten FC Gartenstadt Meschede und SG Wennemen/Olpe. In der Gruppe B geht Fatih Türkgücü Meschede als großer Favorit auf den Stadttitel ins Rennen. Die Gegner des Bezirksligisten sind die A-Ligisten SG Berge/Calle-Wallen, SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel und SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld sowie der B-Ligist FC Mezopotamya Meschede.

Dagegen wird die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball in Brilon mit deutlich weniger Teams ausgetragen. Gerade mal fünf Mannschaften kämpfen am Freitag, 29. Dezember, von 18 Uhr an in der Briloner Vierfachturnhalle um den Hallentitel. Die SG Altenbüren/Scharfenberg ist Ausrichter der Stadtmeisterschaft. Teilnehmer sind Landesligist und Topfavorit SV Brilon, A-Ligist BV Alme, die beiden B-Ligisten SG Altenbüren/Scharfenberg (Titelverteidiger) und SG Thülen/Rösenbeck-Nehden sowie C-Ligist TuS Petersborn-Gudenhagen. Nicht zugesagt haben die SG Madfeld/Bleiwäsche und die SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen. Der Stadtmeister wird im Modus Jeder gegen jeden ermittelt.

