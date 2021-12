Hallenberger Skeletoni nähert sich der Weltspitze an

Sigulda. Mit einem vierten Platz zeigt sich der Hallenberger Skeletoni Felix Seibel den besten Fahrern im Intercontinental Cup gegenüber auf Augenhöhe.

Skeletoni Felix Seibel verpasste beim Intercontinental Cup (ICC) im lettischen Sigulda knapp das Podium. Gerade einmal 15 hundertstel Sekunden fehlten dem Hallenberger Piloten, der für den BRC Hallenberg startet, auf den Chinesen Zheng Yin, der beim Sieg des Russen Evgeniy Rukosuev Dritter wurde.

Eine starke Vorstellung mit der zweitbesten Laufzeit im zweiten Lauf auf der selektiven Bahn in Sigulda brachte Seibel keine Verbesserung der Platzierung, allerdings rückte er näher an die Podestplätze. Im zweiten Durchgang wurde die Bahn hinten heraus langsamer, so dass beispielsweise der Kanadier Blake Enzie von Rang 13 mit der viertbesten Zeit noch Achter wurde. An den Russen Rukosuev, der in beiden Läufen die schnellste Zeit ablieferte, kam allerdings keiner heran. Zweiter wurde der Königsseer Felix Keisinger.

Dritter im Gesamtklassement

NWBSV-Landestrainer Peter Meyer erklärte zum bisherigen Saisonverlauf Seibels: „Felix zeigt sich sehr stabil, zumal die Konkurrenz stärker ist als im vergangenen Winter. Vor Olympia haben alle noch mal eine Schüppe drauf gepackt.“

Im ICC-Gesamtklassement führt Nydegger mit 578 Punkten auf Rang zwei das deutsche Trio hinter Rukosuev (682 Punkte) an. Hier befindet sich Seibel, der konstant in der Spitzengruppe rangiert, mit 562 Punkten auf Platz drei vor Keisinger (543 Punkte). Der ICC geht nun in die Weihnachtspause, bevor es am 5. und 6. Januar des neuen Jahres weitergeht mit dem Finale des Wettbewerbs in Altenberg.

