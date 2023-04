Halbfinale im Kreispokal Arnsberg – das sagen die Trainer

Will ins Endspiel: Sunderns Trainer Fabio Granata.

Arnsberg-Rumbeck. Der TuS Rumbeck und der TuS Sundern bestreiten am Mittwoch, 5. April, das erste Halbfinale im Fußball-Kreispokal Arnsberg. Das sagen die Trainer:

Trainer Fabio Granata macht eines schon vor dem Anpfiff unmissverständlich klar. „Wir spielen hier ein Halbfinale im Kreispokal und sind weit weg von irgendwelchen Rotationsspielchen. Dafür ist ein Halbfinale viel zu wichtig“, betont der Coach des TuS Sundern, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 4, vor dem Duell in der Runde der letzten vier Teams beim A-Kreisligisten TuS Rumbeck.

Beide Teams bestreiten am Mittwochabend, 5. April, um 19 Uhr im Windfirkel in Rumbeck das erste Halbfinale im Kreispokal Arnsberg. Der Gastgeber aus der Kreisliga A Arnsberg ist in dieser Begegnung klarer Außenseiter.

Dieser Eindruck wird verstärkt durch die dürftigen Leistungen der Rumbecker zuletzt: In den sieben Partien seit dem Jahreswechsel verlor der TuS sechs Mal und spielte ein Mal Remis. Daniel Struwe, Coach des Tabellenelften, hofft gleichwohl auf eine Überraschung. „Für uns ist es ein absolutes Highlight, im Kreispokal im Halbfinale zu stehen. Wenn man sieht, dass wir mit TuRa Freienohl einen Bezirksligisten und mit dem TuS Langenholthausen einen Landesligisten sowie den Titelverteidiger ausgeschaltet haben, macht einen das schon stolz. Mit dem TuS Sundern kommt jetzt aber natürlich ein richtiger Brocken auf uns zu“, betont Struwe und ergänzt: „Die Chancen, ins Finale einzuziehen, sind extrem gering, aber wir werden alles geben. Das Schöne an dem Spiel ist, dass wir nichts zu verlieren haben.“

