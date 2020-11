Der zweite und aktuell laufende Lockdown in der Coronapandemie hat so gut wie alle Sportarten zum Stillstand gebracht. Die Golfer gehören derzeit zu den wenigen Amateursportlern, für die sich durch die neueste Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nicht viel geändert hat. Unter anderem der Deutsche Golf Verband (DGV) hatte sich dafür stark gemacht, dass weitergespielt werden darf – letztlich erhielten die Golfer eine Ausnahmegenehmigung. Das erfreut die Golfsportler im HSK – auch wenn’s an die Einnahmen geht.

„Zum Glück“ sei der November ohnehin ein Monat mit deutlich geringeren Einnahmen als beispielsweise die Monate in der Sommerzeit, sagt Marvin Buschmann, Klubmanager des GC Schmallenberg , auf Anfrage: „Im November sind die Einnahmen auch im normalen Betrieb überschaubar.“

Weil jedoch normalerweise mehr als 50 Prozent der regulär etwa 7000 Besucher der großen Golfanlage in Schmallenberg-Winkhausen aus den Niederlanden stammen, sei es aktuell gleichwohl ruhiger als das sonst der Fall sei. „Durch Lockdown und Hotelschließungen fehlen uns die Gäste aus den Niederlanden. Momentan spielen bei uns in erster Linie Golfer aus umliegenden Vereinen“, sagt Marvin Buschmann.

HSK-Vereine im Golfsport: Auch das Vereinsleben leidet

Durch die erneut geschlossene Gastronomie, die durch den Lockdown ebenfalls nicht nutzbaren Gemeinschaftsräume sowie fehlende Wettbewerbe leide natürlich die Geselligkeit, die das Vereinsleben normalerweise auszeichne, erklärt Marvin Buschmann. Anders als im Frühjahr im ersten Lockdown, in dem das Spielen eines Hausstandes mit noch einer weiteren Person eines anderen Hausstandes erlaubt war, sei nun das Golfen nur noch einzeln oder mit dem eigenen Hausstand möglich.

Auch beim Golfclub Sauerland in Arnsberg-Herdringen sollen die Regeln seitens der Spieler genauestens eingehalten werden. „Die Größe einer Spielgruppe beträgt maximal zwei Personen. Das Spielen einer Golfrunde ist nur mit einer vorher eingeholten Startzeit zulässig“, heißt es unter anderem in den „Allgemeinen Richtlinien“, die der Verein auf seiner Homepage vorgibt.

Darüber hinaus sollen Abstände eingehalten und Zusammentreffen der Spieler beziehungsweise Besucher untereinander möglichst vermieden werden. Auch die Nutzung von Ballzangen und Handschuhen wird während der einzelnen Partien seitens des Vereins empfohlen.