Golfclub Sellinghausen: Benefiz-Turnier soll Kindern helfen

Schmallenberg-Sellinghausen. Bewährt hat sich ein Großturnier, das der Golfclub Sellinghausen als Benefiz-Veranstaltung ausrichtet. Jetzt ist es wieder soweit – die Details.

Der Golfclub Sellinghausen richtet am Samstag, 19. Juni, ein Benefiz-Golfturnier aus. Unterstützt wird dann die Deutsche Kinderkrebshilfe.

Die Veranstaltung stellt eines von insgesamt etwa 130 Turnieren im Zuge von laut Veranstalterangaben Europas größter Benefiz-Golfturnierserie dar. Erneut gehen tausende Golfer aus etwa 130 Golfvereinen bei den 40. bundesweiten Golf-Wettspielen an den Start, um sich für krebskranke Menschen einzusetzen und krebskranken Kindern Hoffnung zu verleihen. Die Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe – eine Tochterorganisation der Deutschen Krebshilfe – engagiert sich für die Bekämpfung von Krebserkrankungen im Kindesalter. Zu den von ihr geförderten Projekten zählen unter anderem der Auf- und Ausbau von Kinderkrebszentren, die Entwicklung neuer Therapien sowie die Einrichtung von Elternhäusern und -wohnungen in Kliniknähe.

Für die Teilnehmer des Turniers in Schmallenberg-Sellinghausen gibt es zudem einen sportlichen Anreiz: Die Brutto- und Nettosieger haben jeweils die Chance, sich in einem Regionalfinale für das Bundesfinale am 25. September im Essener Golf-Club Haus Oefte zu qualifizieren. Interessierte Golfer können sich für das Turnier in Schmallenberg direkt beim Golfclub anmelden, es gibt zahlreiche Preise.

Weitere Informationen gibt es beim GC Sellinghausen unter Telefon 02971/908274 oder im Internet unter: gc-sellinghausen.de

