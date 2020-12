Gibt es bald eine neue Variante für Spielgemeinschaften?

Sauerland Im FLVW wird aktuell über eine neue Variante von Spielgemeinschaften im Seniorenfußball diskutiert. Es gibt aber auch Bedenken.

Im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) wird aktuell über eine neue Variante von Spielgemeinschaften diskutiert und nachgedacht.

So sollen Reserve-Teams oder dritte Mannschaften von zwei Fußballvereinen eine Spielgemeinschaft eingehen können, auch wenn die ersten Mannschaften der beiden Klubs weiter getrennt an den Start gehen.

Ein Beispiel: Bislang hätten die ersten Mannschaften des TuS Oeventrop und TuRa Freienohl zusammen gehen müssen, um auch mit ihren Reserveteams eine Spielgemeinschaft bilden zu können. Dies wäre nun nicht mehr der Fall. Das Thema wird zurzeit im Verband aktiv diskutiert, verabschiedet ist es aber noch nicht.

Norweger-Modell nicht sehr beliebt

Schon vor einigen Jahren war, um Spieler- und Mannschafts-Mangel entgegenzuwirken, das „Norweger-Modell“ eingeführt worden. Dabei können Vereine, die nicht genügend Spielerinnen und Spieler haben, auch mit einer Neuner-Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Im Kreis Arnsberg gibt es im Seniorenbereich mit dem TuS Niedereimer und der SG Holzen/Eisborn III zwei Vereine, die Neuner-Teams stellen.

Dagegen stünden bei dem jetzt diskutierten Modell, dem Zusammenschluss von zwei zweiten oder dritten Mannschaften aus zwei Vereinen, vollzählige Teams mit elf Spielerinnen oder Spielern auf dem Platz.

Zu dem angedachten Modell sollen demnächst die 29 Kreisvorsitzenden befragt werden. Zudem will man ein Stimmungsbild bei den Kreisfußballausschuss-Vorsitzenden einholen.

Schütte: "Das ist ein schmaler Grat"

Michael Schütte, Vorsitzender des Fußballkreises HSK, hat eine klare Meinung: „Da es immer weniger Fußballer gibt, wird man nicht drumherum kommen, weitere Spielgemeinschaften zu bilden. Man muss sich doch nur den Jugendbereich anschauen. Hier gibt es bis auf wenige Ausnahmen nur noch Spielgemeinschaften, weil einfach der Nachwuchs fehlt. Die Bildung von Spielgemeinschaften bei den Senioren darf aber nicht ausufern. Da befinden wir uns auf einem schmalen Grat.“

Bereits auf einem schmalen Grat befinden sich nach Auskunft von Schütte die Vereine in den A-Ligen Ost und West. „Bereits in diesem Jahr sind in den beiden A-Ligen zwei Vereine weggefallen. Der VfL Giershagen hat mit der SG Hoppecketal/Padberg und der FC Ostwig/Nuttlar mit dem TuS Valmetal fusioniert. Dies hat zur Folge, dass in naher Zukunft eine Reform der Spielklassen erfolgen muss. Ein Zusammenschluss der beiden A-Ligen ist unumgänglich und darf nicht mehr lange auf sich warten lassen.“

Michael Ternes, Vorsitzender des Fußballausschusses im Kreis Arnsberg, hält dagegen das angedachte neue Modell für die Spielgemeinschaften für nicht zielführend. „Entweder es schließen sich zwei Vereine im Seniorenbereich komplett zusammen oder gar nicht“, sagt Ternes. „Wir würden dadurch auch Mannschaften verlieren und die einzelnen Ligen würden kleiner.“