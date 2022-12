Fußballkreis HSK: Generalabsage! Diese Fußballer hoffen noch

Sauerland. Auf Kreisebene rollt im Hochsauerlandkreis am Wochenende kein Fußball mehr. Welche Spiele Stand jetzt noch angesetzt sind.

Am Donnerstagmittag stand fest: Im Fußballkreis Hochsauerlandkreis wird am Wochenende auf Kreisebene kein Fußball rollen. „Der Kreisfußballausschuss des Kreis HSK hat entschieden, aufgrund der derzeit schlechten Wetterlage und der dadurch immer schlechter werdenden Platzverhältnisse den 19. Spieltag am kommenden Sonntag in A- und B-Ligen des HSK vorzeitig abzusetzen“, teilte Dirk Thoenies, Superuser Senioren und Staffelleiter der Kreisliga B2, mit. Damit reduziert sich das Fußballprogramm am kommenden Sonntag erheblich.

Denn in der Westfalenliga, in welcher der SC Neheim als klassenhöchste Mannschaft des politischen Hochsauerlandkreises aktuell auf Rang vier steht, begann die Winterpause bereits am vergangenen Wochenende. Gleiches gilt für den Fußballkreis Arnsberg und seine Kreisligen.

In der Landesliga Staffel 2 ist für Sonntag, 11. Dezember, hingegen noch ein regulärer Spieltag angesetzt. Am 18. Dezember sollen sogar die am vergangenen Wochenende auf Grund des Schneefalls ausgefallenen Spiele von RW Erlinghausen und vom SV Brilon nachgeholt werden. In der Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“ sind für Sonntag, 11. Dezember, drei Nachholspiele angesetzt.

Die Spiele am Sonntag

Für Sonntag, 11. Dezember, angesetzte Fußballspiele mit HSK-Beteiligung:

Landesliga 2

TSV Weißtal- FC Arpe/Wormbach (14.30 Uhr)

BSV Menden - RW Erlinghausen

FC Bor. Dröschede - SV Brilon

SV Schmallenberg/Fredeburg - SV 04 Attendorn (alle 15 Uhr)

Bezirksliga 4

SV Oberschledorn/Grafschaft - FC Neheim-Erlenbruch

SG Winterberg/Züschen - SG Serkenrode/Fretter

SG Bödefeld/Henne-Rartal - SV Hüsten 09 (alle 14.30 Uhr)

