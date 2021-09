Für wen auf Voßwinkeler Reitertage der CHIO in Aachen folgt

Vor wenigen Tagen noch in Voßwinkel, bald in Aachen: Christian Ahlmann mit Nachito im Großen Preis von Arnsberg.

Voßwinkel/Aachen. Am Tag nach dem finalen Springen der Voßwinkeler Reitertage wird deutlich, wie besonders der Start von Christian Ahlmann im Sauerland war.

Am Tag nach dem finalen Springen der Voßwinkeler Reitertage wird deutlich, wie besonders der Start des deutschen Top-Reiters Christian Ahlmann im Sauerland war. Denn Bundestrainer Otto Becker bestätigte, dass der 46-Jährige aus Marl, der in Voßwinkel drei Tage lang etliche seiner jungen Pferde vorstellte, zur deutschen Springreiter-Equipe beim CHIO in Aachen gehören wird. Zwischen Global Champions Tour und Weltfest des Pferdesports in der Soers kam Ahlmann nach Voßwinkel – für ihn das Normalste auf der Welt.

Ahlmann liebt die Abwechslung

London, Hamburg, Voßwinkel, Aachen – das waren und sind die Stationen des Springreiters, der bereits zweimal die Bronzemedaille bei Olympischen Spielen mit der deutschen Mannschaft gewann, in den vergangenen und bevorstehenden Tagen. „Ich bin für die Pferde da, ich liebe den Reitsport. Das Hin und Her macht alles wesentlich interessanter, als immer nur mit den gleichen Reitern zusammen zu sein“, erklärte er im Gespräch mit dieser Zeitung in Voßwinkel.

Die Voßwinkeler Reitertage sind zurück Die Voßwinkeler Reitertage sind zurück

Hingegen wird Europameister Andre Thieme (Plau am See) beim CHIO (10. bis 19. September) in Aachen nicht zur deutschen Springreiter-Equipe gehören. „Seine Planung war schon nach Tokio auf die EM ausgerichtet“, sagte Bundestrainer Otto Becker. Er vertraut in der Soers neben Ahlmann auf Routinier Marcus Ehning (Borken), den Weltranglistenersten Daniel Deußer (Wiesbaden), Maurice Tebbel (Emsbüren) und David Will (Marburg).

Einer der Höhepunkte in der Aachener Woche wird übrigens der Abschied von Isabell Werths Traumpferd Bella Rose. Die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin stellt die 17-jährige Fuchsstute am abschließenden Turniersonntag letztmals auf dem Viereck vor. „Ich hoffe, dass wir uns nochmal von unserer besten Seite zeigen können, das wäre mein ganz großer Wunsch“, sagte Werth am Montag.

Auch Ingrid Klimke startet

In der Vielseitigkeit werden ebenfalls einige große Namen in Aachen vertreten sein. Unter anderem startet Europameisterin Ingrid Klimke (Münster), die nach ihrem schweren Sturz im Frühjahr auf Olympia in Tokio verzichten musste. Auch die frühere Weltmeisterin Zara Tindall, Enkelin der britischen Königin Elizabeth II, ist beim CHIO dabei. ()

