Fleckenberger Torhüterin lebt die Bedeutung ihres Namens aus

Eslohe. Spät begeistert sie sich für den Fußball – dann aber so richtig: Warum der Sport für die Esloherin Vinitha Sritharan (25) äußerst wichtig ist.

„In der Ruhe liegt die Kraft“, heißt es im Volksmund. Für Vinitha Sritharan ist diese Weisheit ein Stück weit Lebensmotto und auch Antrieb für ihre künftigen Ziele, die sie vor allem im Fußballsport erreichen möchte. Und die 25-jährige Esloherin trägt einen „Ruhepol“ tatsächlich in sich – nämlich schon im eigenen Namen.

„,Vinitha’ bedeutet in meinem Heimatland Sri Lanka so viel wie ,bescheiden’ und ,besonnen’. Das trifft auf mich voll zu. Ich bin alles andere als ein impulsiver Mensch“, sagt sie über sich selbst. Für Vinitha Sritharan spielt der Sport in ihrem Leben eine zentrale Rolle.

Sauerländer Torhüterin: Ein Schnuppertraining überzeugt

Als Torhüterin im Amateurfußball blickt sie bereits auf abwechslungsreiche Jahre zurück. Bei etlichen Fußballvereinen im Sauerland hat Vinitha Sritharan bereits gespielt und Erfahrungen gesammelt. Seit August steht sie für die A-Liga-Fußballerinnen des FC Fleckenberg/Grafschaft zwischen den Pfosten.

Bemerkenswert: Bis zu ihrem zwölften Lebensjahr hatte der Sport für Sritharan überhaupt keine Rolle gespielt. Erst als sie eine Freundin mit auf den Fußballplatz lockte und sie zu einem Schnuppertraining beim Mädchen-Team des FC Cobbenrode überredete, fand Vinitha Sritharan Gefallen an dieser Sportart. „Ich war sofort begeistert von diesem taktisch geprägten Spiel mit dem Ball. Das Mannschaftsgefühl hautnah mitzuerleben und plötzlich selbst ein Teil des Teams zu sein, löste bei mir etwas aus. Ich wollte von da an nur noch diesem einem Hobby nachgehen“, sagt sie.

Als Feldspielerin schnürte sich die Sauerländerin aber nur für kurze Zeit die Fußballschuhe. Denn schnell stellte sich heraus, dass sie ihr fußballerisches Können vielmehr im Tor unter Beweis stellen kann. „Dafür zu sorgen, dass die eigene Mannschaft keine oder zumindest sehr wenige Gegentore kassiert, macht mir riesigen Spaß. Jedes Mal wenn ich mir die Torwarthandschuhe überziehe, freue ich mich auf die bevorstehende Aufgabe. Egal, ob im Training oder bei den Spielen: Wenn Fußball ansteht, dann lasse ich den Alltag hinter mir“, betont sie.

Auch im Beruf steht der Sport für Vinitha Sritharan im Fokus – allerdings der Radsport. Die gelernte Bankkauffrau arbeitet nämlich bei der SVL Sports GmbH in Eslohe. Das heimische Unternehmen, das von den beiden Initiatoren der Sauerland-Rundfahrt, Jörg Scherf und Heiko Volkert, gegründet wurde und geführt wird, versichert elf der 18 bestehenden Word-Tour-Teams aus dem Profi-Radsport.

Ein Talent für Sprachen

Vinitha Sritharan: „Der Sport spielt mittlerweile tatsächlich eine zentrale Rolle in meinem Leben. Dass es so kommt, hätte ich mir nie erträumen lassen.“ Während sie vom Büro aus mit der Radsportwelt in Korrespondenz tritt – Vinitha Sritharan spricht perfekt Englisch, beherrscht auch Tamilisch und kann sich zudem noch auf Französisch und Spanisch verständigen – , hält sie auf dem Fußballplatz ihren Kasten sauber. Beim SuS Reiste, beim BC Eslohe und beim TV Fredeburg sammelte sie in der Kreisliga Erfahrung zwischen den Pfosten.

Jetzt möchte Vinitha Sritharan mit der ersten Mannschaft des FC Fleckenberg/Grafschaft versuchen, den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Derzeit ist das Team in der Kreisliga A HSK indes nur Sechster. „Ich möchte dazu beitragen, dass wir oben angreifen. Das Team ist mit vielen guten Spielerinnen besetzt und kann es daher auf jeden Fall packen, sich diesen Traum zu erfüllen. Auch für mich persönlich würde, im Fall des Aufstiegs, ein großer Wunsch in Erfüllung gehen“, erklärt die motivierte Keeperin, die ihre Stärken insbesondere auf der Torlinie hat. „Nur an der Sprungkraft und an der Schnelligkeit muss ich noch ein bisschen arbeiten“, gibt die 25-Jährige offen zu.

Wenn sie selbst nicht spielt, dann gibt Sritharan gern ihr Torwartwissen an den Nachwuchs weiter. Seit einem Monat bringt sie sich beim TV Fredeburg, dort primär bei den C-Juniorinnen, als Torwarttrainerin ein. „Auch diese Aufgabe bereitet mir sehr viel Freude“, sagt sie. Ihre große Besonnenheit – sie hilft Vinitha Sritaharan auch als Trainerin.