Fleckenberg/Grafschaft bleibt oben dran – Voßwinkel jubelt

Aufsteiger FC Fleckenberg/Grafschaft (weiß-schwarze Spielkleidung) holt in der Bezirksliga einen weiteren Sieg.

Sauerland. In der Bezirksliga atmen die Fußballerinnen des TuS Voßwinkel ein wenig auf. Am zehnten Spieltag gelang der erste Sieg.

Die Fußballerinnen des TuS Voßwinkel haben am zehnten Spieltag der Bezirksliga 3 ihren ersten Sieg eingefahren. Ebenfalls erfolgreich waren der TuS Oeventrop und FC Fleckenberg/Grafschaft. Eine Niederlage musste indes der FC Remblinghausen hinnehmen.

Erleichterung in Voßwinkel

BV Bad Sassendorf - TuS Voßwinkel 0:1 (0:1). Mit dem Erfolg im Kellerduell konnte der TuS Voßwinkel den BV Bad Sassendorf überholen und hat nun zwei Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. „Die Erleichterung ist bei uns extrem groß. Es war eine kämpferisch klasse Leistung“, lobte TuS-Coach Tobias Filthaut. Seine Mannschaft war in der ersten Halbzeit klar besser. Bereits in der neunten Minute traf Sibylle Reffelmann, die sich mit Sophie Kemper die Bestnote verdiente, zur 1:0-Führung. Bad Sassendorf hatte keine Torchance. Nach dem Seitenwechsel wurden die Grün-Weißen nervös und taten sich offensiv schwer. Filthaut: „Es war am Ende eine Abwehrschlacht, die wir aber gut gemeistert haben.“

FC Fleckenberg/Grafschaft - TuS Belecke 3:1 (1:1). Aufsteiger FC Fleckenberg/Grafschaft bleibt weiter oben dran und hat nach dem achten Saisonerfolg nur zwei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter FC Iserlohn II. Charlotte Schütte brachte die Urban-Elf nach 38 Minuten in Führung. Ein Eigentor von Alina Döbbener sorgte für den Ausgleich (43.). Nach dem Seitenwechsel brachte Charlotte Schütte den Tabellendritten wieder in Führung (59.), ehe Eva Hochstein alles klar machte (84.). FC-Coach Sören Urban: „Es war über 90 Minuten eine sehr reife und konzentrierte Leistung.“

Oeventrop verschafft sich Luft

SG Lütringhausen/Oberveischede - TuS Oeventrop 0:3 (0:0). Der TuS verschaffte sich mit dem zweiten Sieg in Serie Luft im Tabellenkeller und hat nun sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit war die Brust-Elf nach das dominante Team. „Das war wirklich optimal. Wir hatten zahlreiche Chancen und waren auch gut im eigenen Ballbesitz“, erklärte Trainerin Lea Brust nachher. Leni Hirnstein, Ronja Schneider und Vivien Wegert trafen.

SpVg Bürbach - FC Remblinghausen 2:1 (2:1). Eine unglückliche Niederlage für die „Wildsau-Elf“. Schon in der ersten Minute geriet der FCR, der nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat, in Rückstand. Pauline Dicke gelang nach 36 Minuten der Ausgleich. Ein Abstimmungsfehler in der FC-Defensive begünstigte die erneute Führung der Bürbacherinnen – dabei blieb es. „Wir haben trotz der Niederlage ein gutes Spiel hingelegt. Daher kann ich den Mädels nichts vorwerfen“, sagte FC-Coach Lukas Kerkhoff.

