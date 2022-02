FC Mezopotamya Meschede: Trainerwechsel vor dem Re-Start

Meschede. Kurz vor dem Re-Start in die Fußball-Kreisliga B West hat der FC Mezopotamya Meschede einen neuen Trainer präsentiert. Damit endet eine Ära.

Pikan Arslan ist nicht mehr Trainer der Fußballer des FC Mezopotamya Meschede. Der heimische B-Kreisligist gab bekannt, dass der langjährige Coach den Verein gebeten hatte, einen neuen Trainer zu suchen, und dass mit Daniel Thibaut nun ein Nachfolger gefunden worden ist.

Nach jahrelanger Arbeit für den FC Mezopotamya übergibt Pikan Arslan damit nun die Verantwortung an den 39-jährigen Arnsberger Thibaut, der den Verein bis zum Saisonende als Coach übernehmen wird. „Unser langjähriger Trainer schafft es aus beruflichen und privaten Gründen zeitlich nicht mehr, die Mannschaft weiterhin im selben Umfang zu betreuen. Pikan verabschiedet sich nicht vollständig und wird in Zukunft seinen anderen bisherigen Aufgaben weiter nachgehen. Wir danken Pikan für seine sehr gute Arbeit, denn er hinterlässt dem Neu-Trainer eine intakte, gute Mannschaft“, schrieb der FC Mezopotamya Meschede auf seiner Facebookseite. Man sei „stolz und froh“, Arslan weiterhin an der Seite zu wissen.

Daniel Thibaut arbeitete unter anderem schon als A-Junioren-Coach des SSV Meschede. Zuletzt war er Sportlicher Leiter des Fußball-A-Kreisligisten DJK GW Arnsberg. „Auf die entscheidende Frage, ob er sich das Engagement bei Mezo vorstellen könne, antwortete er richtungsweisend: ,Wann ist Training?’“, erklärte der FC Mezopotamya Meschede. Für den B-Ligisten, derzeit Tabellenfünfter, geht es am Sonntag, 27. Februar, 14 Uhr, in das erste Pflichtspiel dieses Jahres, in dem auswärts die SG Thülen/Rösenbeck/Nehden wartet.

