FC Arpe/Wormbach vor Sechs-Punkte-Spiel gegen Weißtal

Sauerland. In der Fußball-Landesliga stehen an diesem Samstag Nachholspiele auf dem Programm. Es geht auch um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Für die heimischen Vertreter aus der Fußball-Landesliga 2 stehen an diesem Samstag Nachholspiele auf dem Plan. Punkte für den Klassenerhalt werden in Brilon und Weißtal vergeben. Der SV Brilon hofft nach dem langersehnten Erfolgserlebnis mit dem 2:2 gegen den FSV Gerlingen nach zehn sieglosen Spielen endlich auf den ersten Dreier seit dem 9. Oktober des vergangenen Jahres. Und der FC Arpe/Wormbach muss im Kellerspiel beim TSV Weißtal ein ganz anderes Gesicht zeigen als zuletzt bei der 1:2-Niederlage beim Schlusslicht TuS Langenholthausen. Jenseits von gut und böse in der Tabelle ist der SV Schmallenberg/Fredeburg, der das Heimspiel gegen den SV Attendorn ohne Druck angehen kann.

Schmallenberg: Torjäger fehlt

SV Schmallenberg/Fredeburg - SV Attendorn (Sa., 15 Uhr, Wormbacher Berg). Die Kicker aus der Strumpfstadt sind mit vier Punkten aus zwei Spielen gut aus der Winterpause gekommen. „Wir wollen den Schwung aus den Spielen gegen Olpe und Dröschede mitnehmen und auch gegen den Tabellenvierten mit der richtigen Einstellung eine gute Leistung abrufen. Schaffen wir das, kommen wir auch gegen Attendorn für Punkte in Frage. Der Gegner stellt eine gute Mannschaft und hat andere Ambitionen als wir“, sagt Schmallenbergs Trainer Merso Mersovski, der bis auf den gelb-gesperrten Torjäger Carlos Schöllmann alle Mann an Bord hat.

Brilon: Sieg ist Pflicht

SV Brilon – SpVg Olpe (Sa., 15 Uhr, Rembe Sportpark). Nach dem Punktgewinn gegen Gerlingen muss der SVB jetzt gegen den Tabellenzehnten, der mit 22 Punkten auch noch keinesfalls gerettet ist, drei Punkte einfahren. Nur so ist wieder Land in Sicht. Personell sieht es beim SVB besser aus, da Adrian Dinkel und Sujan Jeyakumar wieder mit dabei sind. Ausfallen werden weiterhin die gesperrten Ilkay Nagis, Lukas Gockel und Jannik Walther. „Wir wollen gegen Olpe an die gute Leistung aus dem Spiel gegen den Westfalenliga-Absteiger Gerlingen anknüpfen“, sagt SVB-Trainer Bastian Rehborn.

Arpe: Anderes Gesicht gefordert

TSV Weißtal – FC Arpe/Wormbach (Sa., 16 Uhr, Henneberg Arena in Gernsdorf). Nach zwei Niederlagen müssen die Gäste aus der Stadt Schmallenberg in diesem Sechs-Punkte-Spiel endlich wieder punkten. Die Mannschaft aus dem Siegerland hat vier Punkte mehr auf dem Konto als der FC Arpe/Wormbach. „Wenn wir so auftreten wie zuletzt in Langenholthausen, brauchen wir nicht nach Weißtal zu fahren. Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs ein ganz anderes Gesicht zeigen werden. Wir müssen uns wieder über die Grundtugenden des Fußballs das nötige Selbstvertrauen zurückholen und dem Gegner alles abverlangen“, berichtet FC-Trainer Jens Richter, der im Kader noch einige Grippe erkrankte Spieler hat. Daher muss abgewartet werden, wer eingesetzt werden kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg