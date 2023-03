FC Arpe/Wormbach: Neuer Torwart und Neues zu Profi Schauerte

Schmallenberg. Der FC Arpe/Wormbach verpflichtet einen neuen Torwart – der kommt aus der „Bundesliga des Sauerlandes“. Wieso der Verein zudem hoffen darf.

Während die aktuelle Mannschaft des FC Arpe/Wormbach um jeden Punkt für den Verbleib in der Fußball-Landesliga 2 kämpft, arbeiten die Vereinsverantwortlichen im Hintergrund am Kader für die neue Saison.

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 spielten der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon im Derby 1:1-remis. Hier sind unsere besten 30 Bilder. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 spielten der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon im Derby 1:1-remis. Hier sind unsere besten 30 Bilder. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

FC Arpe/Wormbach vs. SV Brilon- Unsere besten 30 Bilder In der Fußball-Landesliga 2 trennen sich der FC Arpe/Wormbach und der SV Brilon mit 1:1. Foto: Falk Blesken

„Wir haben jetzt die Zusage unseres sechsten Zuganges“, sagte Vorstandsmitglied Klaus Osebold am Rande des Derbys gegen den SV Brilon (1:1).

„Bundesliga des Sauerlandes: SG Bödefeld/Henne-Rartal verliert Stammtorwart

„Im Sommer wechselt der talentierte Nachwuchstorwart Eric Frewel von der SG Bödefeld/Henne-Rartal zu uns“, sagte Osebold. Der 20-Jährige spielt mit der SG derzeit in der „Bundesliga des Sauerlandes“, der Bezirksliga 4. In Arpe füllt Frewel eine Lücke, die dadurch entsteht, dass Julian Herrn zukünftig in Paderborn studiert und nicht mehr zur Verfügung steht wird. „Eric hat unter anderem in Lippstadt, Ahlen und Soest eine hervorragende Ausbildung gehabt. Wir freuen uns sehr über seine Zusage“, sagte Osebold.

In der Winterpause schloss sich bereits Christian Klur der Mannschaft von Trainer Jens Richter an. Hannes Grosch kommt im Sommer aus Brilon, Daniel Boll und Lars Hochstein vom FC Fleckenberg/Grafschaft und Pascal Rickert von der SG Reiste/Wenholthausen. Auf der Trainerposition folgt bekanntlich Enrico Ledda auf Jens Richter, der seinen Abschied zum Saisonende früh bekannt gab.

Ob Ledda beim FC Arpe/Wormbach wie geplant auf die Dienste von Julian Schauerte als Co-Trainer zurückgreifen kann, ist nach dem Rückzug des 1. FC Kaan-Marienborn, Schauertes aktuellem Klub, aus der Regionalliga in die C-Kreisliga ungewiss. „Julian Schauerte ist so überrascht von der Entwicklung wie wir auch. Er steht weiterhin zu seiner Zusage, allerdings muss er abwarten, wie das mit seinem zukünftigen Verein zusammenpasst“, sagte Osebold.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg