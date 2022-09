Fatih Türkgücü Meschede: Davor warnt Durmus Acar im Podcast

Während Fatih Türkgücü Meschede jubelt, gehen die Gegner bedröppelt weg. Dieses Bild gibt es regelmäßig in der Fußball-Bezirksliga 4.

In der Fußball-Bezirksliga 4 muss Spitzenreiter Fatih Türkgücü Meschede am Sonntag (15 Uhr) beim BC Eslohe antreten. Durmus Acar, Vorsitzender von Fatih, äußert sich im Vorfeld in unserem Podcast zur „Bundesliga des Sauerlandes“.

Der BC Eslohe steckt in der Krise: Der Vizemeister der vergangenen Saison steht mit erst vier Punkten auf der Habenseite nur auf Tabellenplatz zwölf der „Bundesliga des Sauerlandes“. Für die Partie gegen den FC Fatih fällt nun Bene Reinscheid (privat verhindert) aus.

Philip Bürger und Torben Dicke haben beide das Training abgebrochen und sind daher fraglich. Raphael Müller steht wieder zur Verfügung. Bis auf Maik Schemme und Abdullah Bicer sind bei Fatih Türkgücü alle Spieler dabei.

„Da kommt ein Aufsteiger zu uns, der aufgrund der Verstärkungen und der bisher erzielten Ergebnisse keiner ist. In der Mannschaft stehen Spieler, die schon Westfalenliga gespielt haben – und diesen Fußball bringen sie auch auf den Platz. Wir müssen sehen, dass wir die Türe hinten zu bekommen und die persönlichen Fehler abstellen. Dazu müssen wir wir ruhig bleiben und unsere kämpferischen Tugenden auf den Platz bringen. Zu Hause haben wir bisher noch nicht verloren“, sagt Jürgen Winkel, Trainer des BC Eslohe.

„Den BC Eslohe zähle ich trotz der jetzigen Situation zu den Top Fünf in der Liga. Wir sind gut drauf und wollen gegen jedes Team der Liga punkten, auch beim Vizemeister“, erklärt Durmus Acar unter anderem und geht in der aktuellen Podcast-Folge noch ein bisschen weiter.

