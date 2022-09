Falke-Rothaarsteig-Marathon: Naturlauf mit Herausforderungen

Schmallenberg-Fleckenberg. Falke-Rothaarsteig-Marathon: Der beliebte Naturlauf in Schmallenberg-Fleckenberg geht am Samstag, 15. Oktober, in seine 19. Auflage.

Nebelschwaden, Schauer – oder auch Herbstsonne und angenehme Temperaturen: Der Falke-Rothaarsteig-Marathon weiß seine in vergangenen Jahren etwa 1300 Teilnehmer stets mit besonderen Witterungsbedingungen zu empfangen. Jetzt geht der beliebte Naturlauf in Schmallenberg-Fleckenberg am Samstag, 15. Oktober, in seine 19. Auflage.

Anspruchsvolle Strecke

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung im Schmallenberger Sauerland auf Hochtouren. „Man freut sich, in diesem Jahr wieder das bekannte und unter den Läuferinnen und Läufern beliebte Programm in der Schützenhalle präsentieren zu können. Insbesondere die stimmungsvolle Siegerehrung samt des legendären Kuchenbuffets finden wieder statt“, heißt es nun seitens der Veranstalter. Beispielsweise wurden bei der Ausgabe im Oktober 2019 etwa 120 Kuchen und Torten produziert und verkauft. „Die gehen jedes Mal weg wie warme Semmeln“, sagte Reimund Gawehn aus dem Organisationsteam. Die Erlöse des Verkaufs seien für die Jugendarbeit der ausrichtenden Vereine vorgesehen.

Rothaarsteig-Marathon verzückt heimische Laufsportler Rothaarsteig-Marathon verzückt heimische Laufsportler Bei der 16. Auflage des Falke-Rothaarsteig-Marathons sind in Schmallenberg-Fleckenberg etwa 1300 Läuferinnen und Läufer gestartet. Foto: Georg Giannakis

Aber auch die landschaftlich schöne und anspruchsvolle Strecke ist seit vielen Jahren beliebt bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bergauf und bergab führt die Strecke des Rothaarsteigs über Stock und Stein durch die Sauerländer Natur. „Hier ist für jeden etwas dabei. Unterschiedliche Angebote in den Disziplinen Marathon, Halbmarathon, Walking und Nordic Walking garantieren Spaß für alle Sportlerinnen und Sportler“, erklären die Ausrichter.

++++ Lesen Sie auch: Rothaarsteig-Marathon: Darum ist der „Naturlauf“ im Trend ++++

Die populäre und anspruchsvollen Laufsport-Veranstaltung soll auch bei ihrer 19. Ausgabe im Idealfall eine vierstellige Teilnehmerzahl anlocken. Anmeldungen sind bereits online möglich und Frühbucher, die sich bis zum Dienstag, 4. Oktober, anmelden, erhalten nicht nur eine Ermäßigung des Startgeldes, sondern werden darüber hinaus automatisch in der Tombola aufgeführt und können sich auf zahlreiche Preise freuen.

Das sind die Disziplinen

Für alle Kurzentschlossenen ist eine Anmeldung zum Falke-Rothaarsteig-Marathon auch noch am Veranstaltungstag möglich. Bereits am Freitag, 14. Oktober, findet von 17 bis 19 Uhr die Nummern-Ausgabe statt, ebenfalls dann am Samstag, 15. Oktober, von 8.30 Uhr an. Der Startschuss für die Marathonläufer, die 42,195 Kilometer bewältigen müssen, fällt schließlich am 15. Oktober um 11 Uhr. Ihnen folgen die Halbmarathonläufer – sie bezwingen dann 22,6 Kilometer – um 12 Uhr, ehe um 12.15 Uhr die Nordic Walker sowie die Walker auf die Strecken gehen. Zu Ende geht die Veranstaltung schließlich mit dem Zielschluss gegen 17 Uhr mit anschließender Siegerehrung aller Wettbewerbe und ihrer Klassen.

++++ Lesen Sie auch: Schmallenberger „Falke Rothaarsteig Marathon“ abgesagt ++++

Wer im Zuge der beliebten Laufveranstaltung übrigens den Streckenrekord im Marathon beziehungsweise im Halbmarathon knackt, kann sich über einen Geldpreis freuen, wie der Veranstalter betont. Darüber hinaus erhalten die Zeitschnellsten der jeweiligen Disziplinen einen Wanderpokal mit eingraviertem Namen überreicht.

Alle Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es unter anderem per E-Mail (info@rothaarsteig-marathon.de) oder im Internet unter: rothaarsteig-marathon.de

