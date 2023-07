Erfolg für RC Sorpesee – Ruderin Klara Oenings fährt zur WM

Essen. Ruderin Klara Oenings macht den RC Sorpesee stolz: Die A-Juniorin darf an den Junioren-Weltmeisterschaften teilnehmen. Wie sie sich qualifizierte

Starke Leistungen von Klara Oenings: Die Ruderin des RC Sorpesee hat bei den Deutschen Jugend- und U23-Meisterschaften auf dem Baldeneysee in Essen zwei Silbermedaillen gewonnen. Als erste Rudersportlerin des RCS qualifizierte sich Oenings daher für für die Junioren-Weltmeisterschaften in Paris, die vom 2. bis 6. August ausgetragen werden.

Für die Rennen vor der Villa Hügel hatten insgesamt 1268 Sportler aus 159 verschiedenen Vereinen in 695 Booten gemeldet. Für den leichten A-Junior Magnus Gregoreck vom RCS ging es unwetterbedingt über einen kuriosen Qualifikationsmodus mit einem Platz drei im Vorlauf direkt unter die besten Zwölf. Mit Rang fünf im stark besetzten Halbfinale verpasste er jedoch den Einzug ins A-Finale der besten sechs Ruderer. Mit dem Start-Ziel-Sieg bei mehr als 30 Grad Celsius im B-Finale in einer starken Zeit überraschte Magnus Gregoreck dann indes noch einmal positiv, war er doch nach langer Verletzungspause mit Trainingsrückstand nach Essen angereist. Platz sieben in der Endabrechnung hätte er wohl in der Vorbereitung dankend angenommen.

A-Juniorin Klara Oenings, die im Riemenbereich über die gesamte Saison schon durch hervorragende Ergebnisse glänzte, bestätigte ihre Form und sicherte sich nach einem überzeugenden Bahnverteilungsrennen im Finale dann ihre erste Medaille: Knapp hinter dem Boot aus Hamburg/Halle/Berlin/Dresden ging die Silbermedaille an das Team Sorpesee/Essen/Münster/Düsseldorf.

Im Finale der Juniorinnen-Achter fehlten dem Team-NRW-Achter, ebenfalls mit Klara Oenings, wohl noch einige Trainingskilometer und letztlich eine gute Bootslänge auf die Bronzemedaille. Durch hervorragende Ergebnisse bei vorangegangenen Regatten im Zweier-ohne mit Partnerin Sarah Grauer aus Münster gelang Klara Oenings aber die direkte Qualifikation für das Großboot bei der Junioren-WM in Paris. So werden die Sommerferien für weiteres Training auf dem Sorpesee und in Münster, im DRV-Trainingslager in Berlin und die Reise nach Paris genutzt. „Ein hart erarbeiteter Erfolg für Klara und ein Grund stolz zu sein für den RCS – Klara ist die erste RCSlerin, die bei einer Junioren-WM dabei ist“, jubelte Trainer Gerd Loerwald.

Die leichte U23-RCS-Athletin Lara Rosenstengel fuhr mit ihrer Partnerin Julia Kocherscheidt aus Essen im Finale der leichten Zweier-ohne einen mutigen Start und führte lange das Feld an. Bei etwa 1200 Metern wurden sie von den Favoritinnen aus Würzburg und Mülheim abgefangen. Einen Angriff auf die Silbermedaille konnten sie danach aber abwehren.

