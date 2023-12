Erfahrene Spielerin verstärkt die SG Grevenstein/H.-A.

Meschede-Grevenstein Mit Westfalenliga-Erfahrung in die Kreisliga A: Vom SV Oesbern wechselte Kira Garcia zur SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld.

Passend zu Weihnachten präsentierten die Fußballerinnen der SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld einen Zugang für den aktuell Tabellendritten der Kreisliga A Arnsberg West. Vom Westfalenligisten SV Oesbern wechselte Kira Garcia in den Wiesengrund.

Garcia kennt Trainerin Thiele

Die Endorferin, die zuletzt aufgrund mehrerer Verletzungen vorrangig in der zweiten Mannschaft des Westfalenligisten tätig war, ist quasi eine alte Bekannte von Trainerin Kristin Thiele. Unter Thiele trainierte Garcia schon beim TuS Sundern, ehe es sie zum Junioren-Bundesligisten FC Iserlohn zog.

„Ich kenne Kira aus meinen Zeiten beim TuS Sundern. Sie ist eine Spielerin, die auf dem Platz unangenehm für den Gegner sein kann und durch ihre überkreisliche Zeit beim FC Iserlohn trotz ihrer 18 Jahre eine gewisse Erfahrung mit sich bringt“, sagte Thiele.

Das sagt Garcia

In der Vorbereitung steht bei Kira Garcia vor allem aber auf dem Programm, wieder fit zu werden. „Zuletzt hatte ich eine längere Verletzungsphase. Da ich auch beruflich eingespannt bin und die Fahrt nach Oesbern viel Zeit in Anspruch nahm, wollte ich wieder zurück ins Stadtgebiet Sundern. In Grevenstein/Hellefeld wird etwas aufgebaut. Ich kenne ein paar Mädels und das Trainerteam der SG, darum fiel meine Entscheidung auf die SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld“, erklärte Garcia.

