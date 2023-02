FLVW-Präsident Manfred Schnieders appelliert an die heimischen Sportler, weiter für die Betroffenen der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien zu spenden.

Fußball Erdbeben: FLVW mit emotionalem Appell an heimische Sportler

Die Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien mit tausenden Todesopfern beschäftigen auch den Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW). Der Verband appelliert nun an die Vereine und alle Fußballer.

Nach den schweren Erdbeben nahe der türkischen Stadt Gaziantep in der Türkei beteiligt sich auch FLVW am deutschlandweiten Spendenaufruf. Gleichzeitig bittet der Verband seine Vereine darum, am kommenden Spieltag den Opfern zu gedenken.

„Mich lässt das Bild, das in den Medien die Runde macht, nicht los. Der Vater, der vor den Trümmern seines Hauses sitzt und die Hand seiner toten Tochter hält.“ Für Präsident Manfred Schnieders und das FLVW-Präsidium ist es keine Frage, dass sich auch der westfälische Sport engagiert. Deshalb ruft der FLVW seine Vereine auf, am kommenden Wochenende mit einer Schweigeminute den Opfern des Erdbebens zu gedenken.

„Wir solidarisieren uns damit auch mit unseren türkischen und syrischen Leichtathletinnen und Fußballerinnen. Sie sind Teil unserer Sportfamilie, und wir wissen, dass es viele Menschen gibt, die Familie und Freunde in den Erdbebengebieten haben“, sagt Schnieders.

Sauerland: großes Engagement der Vereine

Bereits jetzt haben westfälische Vereine Aktionen für die Erdbebenopfer gestartet. „Bei uns geht es um finanzielle Mittel“, so Vorstandsmitglied Enver Kara von Bezirksligist Fatih Türkgücu Meschede. Die Einnahmen aus dem Pflichtspiel in der „Bundesliga des Sauerlandes“ am Sonntag, 12. Februar, gegen GW Allagen werden komplett gespendet. Auch viele weitere HSK-Vereine wie etwa der SuS Langscheid/Enkhausen, TuS Sundern, SV Brilon, VfB Marsberg, Türkiyemspor Neheim-Hüsten oder Mezopotamya Meschede starteten bereits rasche Hilfsaktionen, um den Menschen und Betroffenen zu helfen.

Mit folgendem Konto rufen „Bündnis Entwicklung Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“ gemeinsam zu Spenden auf: Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien. IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600. BIC: COBADEFFXXX. Bank: Commerzbank.

