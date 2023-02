Erdbeben: Benefizspiel in Langscheid erbringt stolze Summe

Trainer Sven Nieder und Fußball-Bezirksligist SuS Langscheid/Enkhausen sammeln für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien.

Sundern-Langscheid. Der SuS Langscheid/Enkhausen und Türkiyemspor Neheim-Hüsten haben ein Benefizspiel für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien veranstaltet.

Der SuS Langscheid/Enkhausen und Türkiyemspor Neheim-Hüsten haben ein Benefizspiel für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien veranstaltet. Das Duell des Fußball-Bezirksligisten aus der „Bundesliga des Sauerlandes“ gegen den A-Kreisligisten endete mit 4:2 (3:1) – für den SuS trafen Pasquale Curcio (2), Marvin Nieder und Manuel Sander –, doch das war letztlich recht nebensächlich. Schließlich wurden die durch diese Partie eingenommenen Gelder an Hilfsorganisationen in der Krisenregion in der Türkei und in Syrien gespendet.

„Zusätzlich haben Verein und Spieler einen tollen Betrag gespendet, um den Opfern dieser Katastrophe zu helfen. Wir konnten Türkiyemspor die stolze Summe von 1500 Euro überreichen“, freute sich Niko Blüggel, Sportlicher Leiter des SuS Langscheid/Enkhausen.

Die Langscheider hätten sich direkt bereit erklärt, eine Benefizaktion zu starten. Gemeinsam mit Türkiyemspor Neheim-Hüsten sollte dann überlegt werden, an welche Hilfsorganisationen die Gelder gingen. Am Eingang zum Sportpark Langscheid war eine Spendenbox aufgestellt worden.

