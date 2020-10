Entwicklungsprozess: TuS Sundern wie ein Titelkandidat

Schmallenberg. Wer solche Auftritte in Top-Spielen hinlegt, der ist ein Titelkandidat. So überzeugt Fußball-Bezirksligist TuS Sundern beim 4:0 in Schmallenberg.

Dass seine bewusst junge weil mit gleich mehreren A-Junioren aufgestellte Mannschaft einen Entwicklungsprozess durchlaufe und deshalb Schwankungen unterliege, hatte Fabio Granata, Trainer des TuS Sundern, stets betont.

Im Top-Spiel der Fußball-Bezirksliga 4 beim bisherigen Spitzenreiter SV Schmallenberg/Fredeburg bewies der Meisterschaft-Mitfavorit eindrucksvoll, dass die eigene Entwicklung in den vergangenen Wochen positiv verlaufen ist. Mehr noch: Der TuS Sundern präsentierte sich wie ein Titelkandidat.

Im dritten Auswärtsspiel in dieser Spielzeit in der „Bundesliga des Sauerlandes“ feierte der TuS nach der 2:3-Niederlage bei der SG Bödefeld/Henne-Rartal und dem 1:1-Remis bei TuRa Freienohl seinen ersten Dreier. Und das gelang nicht bei irgendeinem Gegner: Der SV Schmallenberg/Fredeburg gehört zweifelsohne zu den Top-Teams der Liga und kassierte seine erste Punktspielniederlage in dieser Saison überhaupt. „Dass wir hier in diesem Spiel so deutlich gewonnen haben, ist ein Statement. Das war eine total gute und geschlossene Mannschaftsleistung. Die Jungs haben sich ein großes Kompliment verdient“, sagte Fabio Granata.

Der Coach des TuS Sundern reist aus dem Urlaub an

Der Coach des TuS Sundern hatte sich gestern am Spieltag extra aus seinem Urlaubsort an der Ostsee zum Schmallenberger Schulzentrum aufgemacht, um seine Mannschaft zu coachen. Die etwa vierstündige Anfahrt – im Anschluss an das Spiel ging’s wieder zurück – bereute Granata ebenso wie die etwa 200 Zuschauer nicht: Sein Team lief den Gegner früh an, baute so Druck auf und zeigte sich vor Francesco Lattanzis Kasten eiskalt.

Zunächst setzte sich Blerant Veliqi gegen drei Gegenspieler durch und knallte die Kugel mit der Picke zum 1:0 für den TuS in den linken oberen Torwinkel (20.), dann hatte Nikolaj Diesendorf nach einem Veliqi-Zuspiel mit einem abgefälschten Schuss zum 2:0 etwas Glück (42.), ehe nach der Pause der eingewechselte Ex-Hüstener Maximilian Mertin mit einem Pass auf Jan Büsse, den der Youngster zum 3:0 nutzte (77.), und seinem eigenen Tor zum 4:0-Endstand (81.) überragte.

Die Gastgeber wirkten konsterniert und waren allenfalls durch Visar Rama (48.) und einen Volleyversuch von Marco Gorges (65.) zu Gelegenheiten gekommen, mit denen TuS-Torwart Jonas Bauerdick jedoch keine größeren Probleme hatte.

Auch die jungen Sunderner Spieler wie Innenverteidiger Jann Conrads oder Lennard Willecke, der ab Mitte der ersten Hälfte als Linksverteidiger eine bärenstarke Leistung hinlegte, kochten ihre Gegner ab. Der TuS war cleverer. Trotzdem sagte Schmallenbergs Coach Merso Mersovski: „Wir waren nicht schlechter als Sundern – die haben einfach ihre Chancen gut genutzt.“