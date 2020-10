Am anderen Ende der Telefonleitung zuckt Civan Mustafa fast schon hörbar die Schultern. Der 30-Jährige muss lachen. Dass er spüre, dass ihm noch ein Stück zur kompletten Leistungsfähigkeit fehlt, erklärt er anhand einer kleinen Anekdote aus seinem ersten Spiel für Fußball-Bezirksligist TuS Voßwinkel.

Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis Verrücktes Bezirksligaspiel in Voßwinkel endet 4-4-Remis In der Fußball-Bezirksliga spielen der TuS Voßwinkel und der SuS Langscheid/Enkhausen 4:4-Remis. Foto: Philipp Bülter / WP

Dies endete zuletzt mit einem verrückten 4:4-Remis gegen den SuS Langscheid/Enkhausen. „Ich habe Marco Grebe (Trainer des TuS Voßwinkel, Anmerkung der Redaktion) nach 80 Minuten gebeten, mich auszuwechseln. Er meinte aber, dass ich den Rest auch noch schaffen würde“, erzählt Mustafa, nach seiner Premiere, die gleich über die vollen 90 Minuten und drei Minuten Nachspielzeit gegangen war.

Als ziemlich wichtig für die in dieser Saison in der „Bundesliga des Sauerlandes“ wohl erneut abstiegsbedrohten Voßwinkeler hatte sich Mustafa also bereits bei seinem ersten Einsatz gezeigt. Ein paar Gespräche, wenige Trainingseinheiten – dann hatte der Transfer des Mescheders vom A-Kreisligisten FC Mezopotamya Meschede, der seine „Erste“ wie berichtet zurückgezogen hatte, zum TuS festgestanden.

Voßwinkels Teammanager Niklas Wenzel fädelte den Transfer mit ein und lockte Civan Mustafa zum Bezirksligisten. „Mir hat alles gut gefallen. Meine Mitspieler, der Trainer und alle weiteren Leute hier sind auch sehr nett“, sagt der Zugang.

Schwierige Wochen bei Mezopotamya Meschede

Für den Mescheder war der Wechsel nach Voßwinkel der endgültige Schlussstrich unter eine Zeit bei Mezopotamya Meschede, die ihm zuletzt „keinen großen Spaß mehr gemacht“ habe. Bereits in der Saisonvorbereitung hatte sich abgezeichnet, dass dem A-Ligisten das notwendige Spielermaterial fehle. „Ich habe Laufeinheiten ausgerichtet – aber da war ich manchmal alleine. Dann ergibt das auch keinen Sinn. Wir hatten zu wenige Leute und die waren nicht fit“, sagt Mustafa. Spiele wie das 0:12 beim FC Cobbenrode zum Ligaauftakt seien „sehr frustrierend“ gewesen, so Mustafa. Er habe an einer Schwelle gestanden. „Ich war zwar ziemlich fit, habe mir aber gesagt: Ich höre mit dem Fußball auf“, verrät er. Die Kontaktaufnahme des TuS Voßwinkel kam so genau zur rechten Zeit.

Die vergangenen etwa 15 Jahre in Civan Mustafas Laufbahn als Fußballer sind übrigens als recht abwechslungsreich einzuordnen. Bei seinem Heimatverein, dem SSV Meschede, kickte der Mittelfeldspieler in der Jugend, wechselte dann zu den A-Junioren des SC Neheim und stieg mit Trainer Sascha Eickel in die A-Junioren-Westfalenliga auf.

Der Coach aus Neheim, der aktuell das A-Junioren-Bundesligateam von Borussia Mönchengladbach trainiert, sei „ein ganz besonderer Trainer“ für ihn gewesen, betont Civan Mustafa: „Ich war immer schnell und ein Kämpfer, aber Sascha hat mit mir vor allem viel an meinen Schwächen wie dem Dribbling gearbeitet. Das hat mich enorm gestärkt. Ich bin aufgeblüht.“

Der Ehrgeiz ist noch da

Nach einer Saison bei den Senioren des SC Neheim in der Landesliga wechselte Civan Mustafa zurück zum SSV Meschede, spielte dort Landes- und Bezirksliga, ehe er eine Pause einlegte und dann bei Mezopotamya Meschede mit einigen Freunden „einfach mal wieder kicken“ wollte. Jetzt ist der Produktionshelfer beim TuS Voßwinkel gelandet, spielt vorerst auf der „Sechs“, ist aber auch für offensivere Aufgaben berufen. „Ich habe jahrelang im rechten oder linken Mittelfeld offensiv gespielt und fühle mich auch auf der ,Zehn’ zu Hause. Ich denke, dass ich da ziemlich flexibel bin.“

Ein paar Ligen höher angreifen – das will Civan Mustafa mit jetzt 30 Jahren nicht mehr. „Ich werde im nächsten Jahr heiraten und vielleicht steht dann auch mal Nachwuchs an. Natürlich möchte ich aber so hoch wie möglich spielen, so ehrgeizig bin ich“, sagt er.

Bis zum Ende dieser Saison hat der Mittelfeldspieler zunächst seine Zusammenarbeit mit dem TuS Voßwinkel vereinbart. Der gebürtige Syrer, der mit neun Jahren nach Deutschland gekommen war, freut sich auf die „Bundesliga des Sauerlandes“. Er sieht sich noch nicht bei 100 Prozent – aber das scheint ja keine allzu große Hürde zu sein.