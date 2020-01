Sauerland. Wer waren die besten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahrzehnts im HSK? Wir werden dazu in den nächsten Wochen Ranglisten erstellen.

HSK: Das sind die besten Torhüter des vergangenen Jahrzehnts

In der ersten Folge präsentieren wir die besten zehn Fußball-Torhüter aus dem HSK.

1. Jannik Erlmann

Angeführt wird die Rangliste der Torhüter von Jannik Erlmann. Der 27-Jährige, der den kompletten Juniorenbereich von Bundesligist Borussia Dortmund durchlaufen hat, gehört aktuell zum Kader des Regionalligisten SV Lippstadt 08 und hatte sich dafür mit konstant starken Leistungen beim SC Neheim und TuRa Freienohl empfohlen.

Der beste Torhüter des vergangenen Jahrzehnts: Jannik Erlmann. Foto: RS

2. Sven Nieder

Sven Nieder (46) ist der einzige Torhüter, der bei der Wahl zum HSK-Fußballer der Saison den ersten Platz belegt hat. In der Spielzeit 2005/06 siegte der Keeper des damaligen Westfalenligisten SuS Langscheid/Enkhausen vor Roberto Busacca (RW Erlinghausen). Nieder begann seine HSK-Laufbahn beim TuS Sundern. Von der Sorpe wechselte er zum BSV Menden, den er später dann auch trainierte.

3. Steffen Hömberg

Steffen Hömberg war im vergangenen Jahrzehnt der Dauerbrenner zwischen den Pfosten des Bezirksligisten FC Arpe/Wormbach. Insgesamt mehr als 13 Jahre lang hütete der 34-Jährige das Tor der Rot-Weißen, bei denen er im vergangenen Sommer seine aktive Laufbahn beendete und wo er jetzt Torwarttrainer ist.

4. Benedikt Müller

Die unumstrittene Nummer eins im Altkreis Brilon: Der 33-jährige Benedikt Müller spielte sowohl mit dem VfB Marsberg als auch mit RW Erlinghausen in der Landesliga. Im Sommer 2017 musste er seine Karriere viel zu früh aufgrund einer Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen beenden.

5. Dirk Potofski

Der 39-jährige Dirk Potofski ist immer noch aktiv und aktuell der Rückhalt des Bezirksligisten TuRa Freienohl. Potofski hat Westfalen- und Landesliga-Erfahrung beim SuS Langscheid/Enkhausen sowie SSV Meschede gesammelt. Außerdem spielte er für den TuS Warstein.

6. Sebastian Trägner

Sebastian Trägner ist der Titelsammler unter den Torhütern im HSK: Mit dem TuS Oeventrop schaffte er den Aufstieg in die Bezirksliga, mit dem SV Hüsten 09 den Sprung in die Landesliga und mit dem SC Neheim feierte der 35-Jährige den Aufstieg in die Westfalenliga. Zudem wurde er mit der BSG Trilux Deutscher Meister im Hallenfußball.

7. Marvin Baum

Marvin Baum (37) stand im vergangenen Jahrzehnt gleich bei sechs Vereinen zwischen den Pfosten. In der Landesliga spielte er für den SC Neheim, SSV Meschede und SV Hüsten 09. Außerdem trug er das Trikot des damaligen Oberligisten SC Roland Beckum, des Landesligisten SV Hilbeck und des Bezirksligisten SV Westfalia Soest.

8. Jawed Garibzada

Jawed Garibzada ist mit RW Erlinghausen in der Spielzeit 2011/12 in die Landesliga und mit dem VfB Marsberg in der Saison 2016/17 in die Bezirksliga aufgestiegen. Im vergangenen Sommer beendete der 32-Jährige seine Laufbahn.

9. Sascha Zelder

Sascha Zelder (32) war unter anderem vier Jahre lang Stammtorhüter des SV Hüsten 09 und feierte mit der Mannschaft 2012/13 und 2015/16 jeweils den Aufstieg in die Landesliga. Zudem hat der 32-Jährige in der Bezirksliga für den TuS Sundern und SV Herdringen gespielt. Aktuell ist er Torwarttrainer des SV Hüsten 09 und Keeper der zweiten Mannschaft in der A-Liga Arnsberg.

10. Michael Padberg

Der 32-jährige Michael Padberg wurde mit dem FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen zuletzt zwei Mal Meister in der A-Liga Ost. Im vergangenen Sommer gelang dann in der Aufstiegsrelegation gegen den FC Fleckenberg/Grafschaft (4:0 und 2:1) der Sprung in die Bezirksliga. Von 2011 bis 2013 hat Padberg zudem für den SV Brilon gespielt.

Die Experten-Meinung

Der 55-jährige Udo Wilmes aus Hüsten ist im Fußball-Sauerland als Keeper und Torwart-Trainer eine Legende. Zurzeit trainiert er die Torhüter des Westfalenligisten SC Neheim und ist zudem Mitarbeiter der Fußball-Akademie von Borussia Dortmund.

Udo Wilmes. Foto: RS

Können Sie mit der Rangliste leben?

Auf jeden Fall. Jannik Erlmann, Sven Nieder, Steffen Hömberg, Sascha Zelder, Dirk Potofski, Marvin Baum und Sebastian Trägner habe ich selbst in ihren Vereinen oder Auswahlmannschaften trainiert.

Hätten Sie sich auch so entschieden?

Jannik Erlmann ist auch für mich der beste Keeper und zusammen mit Sven Nieder der kompletteste Torhüter des vergangenen Jahrzehnts, während Steffen Hömberg vom FC Arpe/Wormbach der Bezirksliga-Keeper mit der größten Konstanz in den letzten zehn Jahren war.

Wer ist der beste Keeper, den Sie bei Ihren Stationen als Torwarttrainer im Sauerland bislang trainiert haben?

SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft 1 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 1 Bewertung

8 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Auflage der Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat erneut abwechslungsreiche Partien geboten. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 1 Bewertung

17 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 1 Bewertung

19 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Auflage der Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat erneut abwechslungsreiche Partien geboten. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Fußball-Westfalenligist SC Neheim jubelt nach dem 4:1-Finalsieg gegen den SV Hüsten 09 über den Titelgewinn bei der 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Fußball-Westfalenligist SC Neheim jubelt nach dem 4:1-Finalsieg gegen den SV Hüsten 09 über den Titelgewinn bei der 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

39 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

40 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

41 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

42 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

43 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

44 / 44 SC Neheim gewinnt die 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft Die 43. Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hat abwechslungsreiche Partien geboten. Turnierfavorit SC Neheim setzte sich am Ende verdient durch. Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Das war ganz klar Milos Mandic aus Freienohl. Ich habe ihn damals Mitte der 2000er-Jahre beim TuS Sundern trainiert, bevor er anschließend unter anderem für die Regionalligisten BSV Rehden, FC Oberneuland und SC Verl gespielt hat. Milos war nicht nur reaktionsschnell auf der Linie, sondern auch stark im Strafraum und zudem ein guter Fußballer.

Sind Sie aktuell nur Torwarttrainer oder spielen Sie auch noch selbst?

Auch mit inzwischen 55 Jahren kann ich es einfach nicht lassen, selbst im Tor zu stehen und spiele noch in der Alte-Herren-Mannschaft des SV Hüsten 09.