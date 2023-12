Dezimiert, aber willensstark: RC Sorpesee siegt auswärts 3:1

Emlichheim Dank einer vor allem nervenstarken Willensleistung feierten die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee einen Auswärtssieg.

Sprung auf Tabellenplatz drei: Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee haben im drittletzten Ligaspiel für sie in diesem Jahr ihre starken Leistungen in der laufenden Saison gekrönt. Das Auswärtsspiel beim SC Union Emlichheim gewann der personell dezimierte RCS mit 3:1 (25:18, 26:24, 12:25, 25:23) und unterstrich, dass der Aufsteiger in der 2. Bundesliga Nord der Frauen ein Anwärter auf mehr als „nur“ den Klassenerhalt ist.

In der Vechtetalhalle entwickelte sich vor offiziell 285 Zuschauern eine Partie, die über die gesamten 103 Minuten Spielzeit jede Menge Action bot. „Es war ein supergeiles Spiel“, freute sich Cheftrainer Julian Schallow über den Erfolg. Weil parallel die U18-Mädchen in der NRW-Liga spielten, war der RC Sorpesee mit nur neun Spielerinnen nach Niedersachsen gereist. Gleichwohl spielten die Langscheiderinnen gleich beherzt auf, führten in Durchgang eins und brachten ihren Vorsprung ins Ziel – 25:18. Im zweiten Satz verloren die Gäste dann aber mehr und mehr den Faden, während die Gastgeberinnen gute Lösungen über Außen präsentierten, aber auch mehrere Satzbälle verpassten. Mit 26:24 „klaute“ der RCS so den zweiten Durchgang und brachte sich in eine tolle Ausgangslage.

Allerdings habe sein Team im Übergang zum dritten Satz „vollkommen die Spannung verloren“, sagte Julian Schallow später. Der Durchgang ging mit 25:12 sehr deutlich an den SC Union Emlichheim, der nun gemeinsam mit seinen Zuschauern wieder Hoffnung schöpfte. Nachdem den Gästen aber wenig gelungen war, steigerte sich der RC Sorpesee in allen Belangen. Schon beim 18:12 im vierten Satz habe es Möglichkeiten gegeben, „dass wir den Sack zumachen, aber das haben wir nicht geschafft“. Trotzdem behielten die Langscheiderinnen ihre Nerven, wechselten und sorgten durch einen starken Hinterfeldangriff Bonnie Basters und einen „abgeklärten Lob“, wie es Schallow beschrieb, durch Antonia Brenscheidt für das 25:23 und den 3:1-Auswärtssieg. Schöne Konsequenz: Mit jetzt 22 Punkten aus zehn Begegnungen kletterte der Neuling auf Tabellenplatz drei.

