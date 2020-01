Detzner: „Die Zukunft des Volksbanken-Winter-Cups ist offen“

Er ist der Turnierkoordinator von Deutschlands größtem Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften. „Und das ist Fakt. Wir sind nachweislich die Nummer eins. Bei uns gehen auch in diesem Jahr wieder 144 Teams aus mehr als 130 Vereinen an den Start und das mittlerweile seit sechs Jahren“, sagt Ralf Detzner vor den ersten Vorrundenspielen an diesem Wochenende um den Volksbanken-Winter-Cup. Es wird allerdings immer schwieriger, so ein Turnier auf die Beine zu stellen. Die Sauerlandsport-Redaktion hat mit dem 51-jährigen Ralf Detzner unter anderem über die Hürden, die im Vorfeld des Turniers gemeistert werden müssen, und die Zukunft der Veranstaltung gesprochen.





Guten Tag Herr Detzner. Seit 16 Jahren sind Sie jetzt Turnierkoordinator. Macht der Job immer noch Spaß?

Ralf Detzner: Natürlich freue ich mich auf das Turnier, aber der Spaßfaktor wird kleiner. Der Aufwand, den wir mit unserem kleinen Team sowie die Ausrichter vor Ort betreiben, wird immer größer, dagegen schwindet unter anderem die Zuverlässigkeit einiger Vereine.







Was meinen Sie damit genau?

Auch in diesem Jahr hat es im Vorfeld wieder einige kurzfristige Absagen und Umgruppierungen gegeben. Es wird immer schwieriger, allen Vereinen gerecht zu werden. Einige Klubs meinen, sie könnten auch einen Tag vor Turnierbeginn noch Hallenwünsche äußern, ansonsten würden sie nicht kommen. Es wird teilweise immer abenteuerlicher. Aus diesem Grund veröffentlichen wir die Spielpläne auch nicht mehr in den Turnierheften, sondern legen sie als Extra-Ausdruck nur noch bei. Mit den Absagen und Umgruppierungen liegen wir bei 144 Teams allerdings weiter unter fünf Prozent. Insgesamt ist die Zusammenarbeit mit den Vereinen sehr gut.





Gerade aus dem Sauerland, der Heimat des Turniers, nehmen immer weniger Vereine teil. Woran liegt das?

Wir verbieten keinem Verein die Teilnahme, aber diese Probleme haben ja nicht nur wir. Bei fast allen Turnieren sind die Zahlen rückläufig. Meiner Meinung nach fängt der Hallenfußball an zu bröckeln. Der Höhepunkt ist wohl überschritten.





In diesem Jahr endet der Vertrag mit den Volksbanken, dem aktuellen Namensgeber und Hauptsponsor des Turniers. Wie geht es in Zukunft weiter?

Es wird wie jedes Jahr nach dem Turnier Gespräche mit den Sponsoren geben und auch unser kleines Team wird sich zusammensetzen. Danach wird es eine Entscheidung geben.





Gibt es schon eine Tendenz?

Nein. Die Zukunft ist offen. Wir freuen uns jetzt erst einmal auf die Vorrunden, die Regional-Cup-Runden und den Super-Cup.





Damit wären wir beim aktuellen Turnier. Warum haben die Vorrundengruppen in diesem Jahr erstmals Sponsorennamen?

Ganz einfach: Für die ausrichtenden Vereine wird der finanzielle Aufwand, unter anderem Schiedsrichterkosten und Hallennutzungsgebühren, immer größer. Die Einnahmen sollen den Klubs dabei helfen, die Kosten zu decken. Das Geld fließt zu 100 Prozent in die Kassen der Ausrichter vor Ort.





Bislang haben Sie während der Vorrunde immer alle acht Spielorte besucht. Werden Sie das auch in diesem Jahr machen?

Auf jeden Fall. Der Kontakt vor Ort mit Vereinen, Spielern und Zuschauern ist mir enorm wichtig. Dort hört man immer aus erster Hand, was gut und nicht so gut gelaufen ist.





Was wünschen Sie sich für die kommenden Turnierwochen?

Spannende und vor allem faire Spiele. Vereine und Zuschauer sollen die Veranstaltung genießen.

Von der Vorrunde bis zum Super-Cup

Die Vorrundenspiele beim 31. Volksbanken-Winter-Cup starten an diesem Wochenende (4./5. Januar) in insgesamt fünf Hallen und zwar in Arnsberg, Brilon, Lüdenscheid, Wickede sowie Ense-Bremen. Abgeschlossen werden die Vorrunden am 11./12. Januar mit den Partien in Brakel, Warburg und Balve.

In fünf Hallen starten am Wochenende die Vorrundenspiele um den Volksbanken-Winter-Cup. Foto: Dietmar Reker

In der Vorrunde gehen insgesamt 64 Mannschaften und zwar ausschließlich Kreisligisten an den Start. Jeweils der Erste und Zweite der 16 Vorrundengruppen qualifiziert sich für die Regional-Cup-Runden, die am Samstag, 18. Januar, in Hüsten und Plettenberg sowie am Sonntag, 19. Januar, in Ense-Bremen und Warburg ausgetragen werden.

In den Regional-Cup-Runden stoßen dann auch die gesetzten 16 Teams aus den Westfalen-, Landes- und Bezirksligen dazu. Mit dabei sind in diesem Jahr der SV Hüsten 09, TuS Sundern, SV Brilon, SC Neheim, TuS Plettenberg, Sinopspor Iserlohn, SV 04 Attendorn, TuS Neuenrade, SV Hilbeck, TuS SG Oestinghausen, SuS Langscheid/Enkhausen, BSV Menden, SV Dringenberg, SV Borgentreich, FC Nieheim und die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen.

Von den 48 Mannschaften, die in den Regional-Cup-Runden an den Start gehen, qualifizieren sich 16 Teams (jeweils der Erste bis Vierte der vier Gruppen) für den „Super-Cup“ am Sonntag, 2. Februar, im Schulzentrum von Sundern.

Foto: Dietmar Reker

Die Vorrundengruppen

Samstag, 4. Januar

Gruppe Gebro Herwig

(ab 14 Uhr Rundturnhalle Arnsberg)

SV Arnsberg 09, SF Soest-Müllingsen, SG Herdringen/Müschede, SC Neheim II, AFC Lüdenscheid, SuS Westenfeld, FC Neheim-Erlenbruch und Eintracht Ihmert/Bredenbruch.

Gruppe Volksbank Sauerland

(ab 14 Uhr Vierfachturnhalle Brilon)

TuS Medebach, SG Thülen-Rösenbeck-Nehden, TuS Valmetal, SG Elpe/Andreasberg, SG Madfeld/Bleiwäsche, Türkgücü Paderborn II, TuS Petersborn/Gudenhagen und BSV Lendringsen.

Gruppe Menshen

(ab 14 Uhr in Lüdenscheid)

TuS Stöcken-Dahlerbrück, Türk. SV Lüdenscheid, SC Lüdenscheid, FC Altena 69, SV Hellas Lüdenscheid, Polonia Lüdenscheid, TSKV Altena und RW Lüdenscheid II.

Gruppe Köhler Fußbodenbau

(ab 14 Uhr in Ense-Bremen)

TuS Niederense, Höinger SV, SG Oberense, TuS Jahn Soest, SV Viktoria Lippstadt II, Yunus Emre Hammer SV, GFV Olympos Menden und SuS Scheidingen.

Gruppe Niehaves

(ab 14 Uhr Wickede)

DJK BW Büderich, SC Sönnern II, Menden Türk, SG Phönix Eving, SV Welver, SF Hüingsen II, DJK Eintracht Dorstfeld und VfL Kamen.

Sonntag, 5. Januar

Gruppe Ulrich Immobilien

(ab 12 Uhr Rundturnhalle Arnsberg)

DJK GW Arnsberg, TuS Rumbeck, SC Hicret Bielefeld, 2 Korriku Sundern, Türkiyemspor Neheim-Hüsten, FC Mezopotamya Meschede, SV Hüsten 09 II und SuS Langscheid/Enkhausen II.

Gruppe M. Busch

(ab 14 Uhr Vierfachturnhalle Brilon)

BV Bad Lippspringe II, DJK RW Alverskirchen, FC Ostwig/Nuttlar, SV Brilon II, TuS Velmede-Bestwig, SSV Meschede II und BW Eickelborn.

Gruppe Volksbanken in Südwestfalen

(ab 14 Uhr in Lüdenscheid)

LTV Lüdenscheid, VfL Engelskirchen, VfB Altena, Türk. Plettenberg, SC Plettenberg, Eyüpspor Werdohl, Vatanspor Meggen und TuS Linscheid-Heedfeld.

Gruppe Heico Firmengruppe

(ab 14 Uhr in Ense-Bremen)

SuS Günne, TVS Vatanspor Hemer, TuS Bremen, SV Deilinghofen/S. II, SC Tornado Westig, SF Sümmern II und BV Bad Sassendorf.

Gruppe Iveco Fahnemann

(ab 14 Uhr in Wickede)

TuS Wickede, Preußen Werl, DJK Bösperde II, SG Gahmen, TuS Voßwinkel II, Teutonia Coerde 60, P.A.S. Plettenberg und SV Deilinghofen/S.